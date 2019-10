Dicen que computadoras en basurero eran dañadas

Las computadoras que fueron encontradas en un basurero en la ciudad de La Paz estaban dañadas, debido a que pertenecían a un lote de 286 equipos que durante su traslado sufrieron un vuelco. La empresa remplazó el material afectado, sin ocasionar perjuicios al Estado.



"El camión que los transportaba cayó en agua e ingresó esa agua a las computadoras. Esas computadoras, de acuerdo a los documentos, fueron devueltas por el ministerio y remplazadas por la empresa vendedora", explicó el ministro de Educación, Roberto Aguilar.



Conoce más: Hallan computadoras de maestros en un basurero



La autoridad detalló que la empresa proveedora de las computadoras contrató un servicio de un centro autorizado de atención técnica, ubicado en una galería en la zona Eloy Salmón de la sede de Gobierno. Ahí se acumuló el material dañado.



"Los repuestos, efectivamente, fueron los que han ido utilizando como parte de los repuestos para otras computadoras, porque esas computadoras ya no servían. Esas computadoras eran de la empresa que nos vendió, no del ministerio", explicó el titular.



Lee también: Quipus no operan en área rural por falta de internet



Señaló que tras la denuncia del diputado opositor, Amílcar Barral, se averiguó que la propietaria del depósito no tenía más espacio y que la empresa de servicio técnico no pagó el alquiler, por lo que se procedió a desechar las cajas y carcasas con la imagen del presidente Evo Morales.



"No han sido negociados de manera subterránea, el accidente del camión es de 2012 y por eso estamos mostrando la documentación (...) Hay registros para saber si los maestros usan o no usan y saber el estado en el que están las computadoras", finalizó.



Video del material encontrado:,

#ÚLTIMO Denuncian que computadoras entregadas por el Gobierno a profesores fueron encontradas en un basurero pic.twitter.com/FHyUtQTkqT— EL DEBER (@diarioeldeber) octubre 20, 2015 n n n n