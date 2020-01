Crece el bloqueo y paran los viajes hacia Guarayos

En el tercer día de medidas por regalías, el alcalde Urubichá, Paúl Miki, anunció que la institucionalidad de ese municipio se sumará al bloqueo de carretera que llevan adelante los pobladores de Ascensión de Guarayos. Miki agregó que la Gobernación cruceña también tiene deudas pendientes con Urubichá.



La autoridad manifestó que pobladores de ese municipio han partido a reforzar los tres puntos de bloqueo en la carretera Santa Cruz - Trinidad. Entretanto, en la capital cruceña se mantiene la huelga de hambre en las puertas de la Gobernación por un grupo de indígenas de la Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos (Copnag).



Hasta el momento no hay miras de que el conflicto sea resuelto. Los huelguistas piden la presencia del gobernador Rubén Costas en Ascensión, mientras que las autoridades del gobierno departamental insisten en que el diálogo se realice en la capital cruceña.



Suspenden venta de pasajes



Por otro lado, la venta de pasajes hacia Trinidad en la Terminal de Buses Bimodal fue suspendida. Hasta ayer había venta de boletos, pero la salida de los buses estaba condicionada a la solución del conflicto.



Desembolsos adelantados



El asesor de Gestión de la Gobernación, Víctor Hugo Áñez, manifestó que detrás de las demandas de las autoridades de Ascensión “existen otros intereses”, pues hace dos semanas una comisión de la Gobernación estuvo en dicho municipio aclarando sus dudas.



Según Áñez, se les explicó que la Gobernación no ha entregado regalías a ese municipio en los últimos años debido a que se les realizó desembolsos por adelantado en gestiones anteriores. También dijo que si no se los incluyó entre los municipios beneficiados con recursos para el desayuno escolar, fue por “negligencia” de las autoridades de ese municipio.



Sobre el pedido de que el gobernador acuda a Ascensión, dijo que Rubén Costas está abierto al diálogo, pero que no puede ir a atender las demandas que son responsabilidad de dicha Alcaldía. “Curiosamente es el alcalde quien encabeza el bloqueo de la vía”, recordó Áñez.