David Bowie se reinventa en el jazz en nuevo álbum

El cantante británico David Bowie sorprendió a sus seguidores con el adelanto de "Blackstar", álbum para el que contrató a un grupo de músicos de jazz con el fin de darle un giro. El nuevo producto saldrá al mercado el próximo 8 de enero, según publica la revista musical "Mojo".



El productor Tony Visconti, colaborador habitual del enigmático

músico británico, indicó a la citada publicación especializada que

recurrir a músicos de jazz para interpretar rock había dado

una nueva dirección al esperado trabajo.



La fecha de lanzamiento de ese álbum, el vigesimoquinto del

cantante, coincidirá con su 69 cumpleaños, que en 2013 puso fin a un

largo silencio musical de diez años con "The Next Day", un disco que

recibió elogios de la crítica.



Bowie grabó el disco en Nueva York entre enero y mayo de este año. Según explicó Visconti, el grupo de artistas que ha contribuido a dar un giro al trabajo del músico incluye al saxofonista Donny McCaslin, al guitarrista Ben Monder y al batería Mark Guiliana. A ellos se unen el pianista Jason Linder y el bajista Tim Lefebrve, jazzistas famosos.



"Si hubiéramos empleado a los antiguos músicos de David,

tendríamos gente del rock tocando jazz. Y con gente de jazz tocando

rock, le damos la vuelta", apuntó Visconti. El primer sencillo del nuevo disco será difundido este jueves.



El regreso de Bowie fue acompañado en 2013 de una exposición en

el museo Victoria & Albert de Londres, donde se realizó una película, "David Bowie is Happening Now" (David Bowie ocurre ahora).