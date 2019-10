Una Noche de Brujas: chilchi, problemas de audio y retraso

No fueron las brujas, sino una empresa de sonido que incumplió un rider técnico, los ‘espantaflojos’ ocasionales, una cantante que hizo respetar el horario de su contrato y un grupo que no quiso quedar en la cola los que aguaron el concierto de cumbia que se realizó la noche del jueves en el estadio de Real Santa Cruz. Sin embargo, Noche de Brujas llegó para defendernos, montando en el escenario el mismo espectáculo que domó al monstruo de Viña del Mar, con Desnudos, Dime por qué, Me gusta todo de ti y prácticamente el repertorio completo que la gente esperaba oír.



‘Kanela’, el líder y voz principal de Noche de Brujas se llevó más de una docena de rosas, que eran entregadas una a una por sus seguidoras del área vip, una bandera cruceña y hasta una chompa (¿?).



Paso a paso hasta el desnudo

La convocatoria era para las 20:30, pero a esa hora ni el público ni la producción estaba lista para comenzar. Previas pruebas de sonido de dos grupos diferentes, a las 22:10 se encendieron las luces del escenario y apareció La Pura Sabrosura.



Los paceños ‘pelaron’ chamarra en el segundo tema y se esforzaron por calmar al público molesto por la espera. Su set de Ráfaga (La cerveza, Mentirosa, Maldito corazón y de reguetón (El perdón y Ay vamos) y 45 minutos de música más lo lograron. La fiesta había comenzado.



De acuerdo al orden anunciado, a las 23:40 era el turno de Bajo Xero, pero Ángela Leiva apareció en lugar de los locales, haciendo respetar la hora acordada con su representante, según contó la organización.



Así la jovencita recordó en una hora su simpatía con Cobarde, Desesperada, Mentiras, Amiga traidora y sus nuevos temas. Un vestido negro corto dejó en evidencia la evolución de la argentina de jovencita a mujer.



A la 1:30 por fin llegó el turno de Noche de Brujas, que entregó todo de principio a fin, y cumplió con el show que “sería muy parecido al de Viña del Mar”. Interpretaron 18 temas, algunos enganchados, pero no faltó ningún hit: Dime por qué, Óyeme, Desnudos, Me gusta todo de ti y más hasta la 1:30, y fue así que rompieron el maleficio,

BOLIVIANO. La Pura Sabrosura mostró su potencial