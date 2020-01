Las reservas no repuntan desde el 2014

En los últimos tres años (2014-2016) las Reservas Internacionales Netas (RIN) del país, según el reporte de la web del Banco Central de Bolivia (BCB), cayeron de $us 15.123 millones a $us 10.081 millones. El bajón representó un total de $us 5.042 millones (33,33%).

El reporte oficial señala que el monto logrado al cierre de 2014 ($us 15.123 millones) fue el más alto desde 2008 ($us 7.722 millones) a diciembre del año pasado.

En 2009 fue de $us 8.580 millones. En 2010 trepó a $us 9.730 millones; en 2011 tocó los $us 12.019 millones; el 2012 siguió el escenario del repunte al llegar a los $us 13.927 millones.

En 2013 dio el salto a los $us 14.430 millones.

El punto de los $us 15.123 millones alcanzados en 2014 fue el mayor de las RIN.

No obstante, a partir de esa gestión, según el reporte de la web del BCB, el constante ascenso anual de las reservas cambió totalmente.

En diciembre de 2015 cayó a $us 13.056 millones. A fines de enero de 2016 la cifra siguió bajando, llegó a registrarse $us 12.818 millones.

Es decir, en menos de un mes Bolivia registró una merma de $us 238 millones.

A fines de mayo se registró un nuevo bajón al llegar a $us 11.725 millones.

A fines de octubre las cifras de las reservas bajaron a $us 10.694 millones.

Con el transcurso de los meses siguientes del 2016, la situación no cambió debido a que el dinero de las reservas siguieron su caída hasta tocar los 10.081 millones