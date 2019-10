Las 13 frases de Evo sobre su relación con Zapata

El presidente Evo Morales habló esta mañana en conferencia de prensa sobre su relación con la abogada Gabriela Zapata.



Confirmó que tuvo un hijo con Zapata y reveló que el niño murió al poco tiempo de nacer. Aquí, lo que dijo el presidente en 13 frases:



1.- “A Gabriela Zapata (abogada y licencianda en Ciencias Políticas) la conocí en 2005, en 2007 tuvimos un bebé y por mala suerte falleció y nos distanciamos. Después de 2007 corté todo contacto”.



2.- “El Gobierno decidió cortar el contrato con China CAMCE Engeneering. Yo no sabía que Gabriela Zapata trabaja en esta empresa”.



3.- “No hay tráfico de influencia, si hubiera el Gobierno no haya ejecutado la boleta de garantías contra la empresa China CAMCE Engeneering”.



4.- “No es primera vez que me veo envuelto en este tipo denuncias. Antes me dijeron que tuve un hijo con la hija de la ex ministra (Nemesia) Achacollo”.



5.- “No sé si la oposición es cobarde o utiliza a las familias, decían (antes) que mis familiares ocupaban cargos importantes”.



6.- “Dentro de esta guerra sucia la oposición quiso pagar 20.000 dólares (no especificó con quién) con la condición de que hable contra el Evo Morales”.



7.- “Yo puedo mostrarles cómo usa la derecha a alguna gente para hacer ver a Evo Morales como narcotraficante”.



8.- “La derecha no tiene propuestas, lo único que sabe es mentir y mentir. ¿Qué no más inventarán?”.



9.- “A mi no me gusta mentir. Tuve esta relación con Gabriela Zapata como dos o tres años. Recién hoy pregunté que era de su vida”.



10.- “Siento que lo hecho por Carlos Valverde es algo inmoral. No tiene ética que muestre el certificado del niño”.



11.- “Una vez decidí casarme y propuse a mi pareja y me rechazó por temor a la actividad política”.



12.- “Nadie puede usar mi nombre, ni familiares ni amigos, para aprovecharse de la situación”.



13.- “No soy rencoroso, no me voy a vengar”.