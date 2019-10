Jon Snow está muerto y "hay que acostumbrarse"

La última esperanza de los fans de "Juego de Tronos, de ver el regreso de Jon Snow en la sexta temporada de la serie, se esfumó en boca del propio actor que lo interpreta, Kit Harington.



"La gente no quiere que muera, pero él está muerto. Ahí lo tienes, hay que acostumbrarse a eso", dijo Harington, en una entrevista que concedió al medio Digital Spy.



Por si no fuera suficiente, en otra entrevista, esta vez para el programa Breakfast de Inglaterra, también repitió que el bastardo más famoso de la televisión murió en la última escena en que lo vimos en la serie.



"Todo lo que puedo decirte es que Jon Snow está muerto, tal y como lo vimos en la quinta temporada (de Juego de Tronos)", afirmó.



Durante meses se especuló cuál sería el futuro del personaje. La aparición del actor en algunos de los lugares en Europa, donde se filma la serie, además de uno de los carteles con lo que se promociona la nueva temporada, parecían indicar que Snow se salvaría.



"Habrá un gran giro"



¿Pero está realmente muerto o regresará de alguna forma?



Paralelamente a las declaraciones de Harington, la actriz Maisie Williams, que en la ficción hace de la hermana de Jon, dijo a medios, durante la entrega de premios Circle Awards, que el personaje estará de regreso, aunque no afirmó de qué forma.



"Fue horrible (cuando murió). Todos están muy tristes por ello, y yo me sentía mal porque cuando me veían era como: "¿Y Jon? ¿Ya está de vuelta? Va a volver, ¿cierto?". Era muy desgarrador. Pero habrá un gran giro, solo que no puedo decir que él vaya a estar vivo", señaló Williams.