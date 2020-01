La ‘U’ gana y sale del fondo de la tabla

Sufrió hasta el minuto 92. Universitario de Sucre le ganó a Wilstermann de Cochabamba por 1-0, este domingo. Los doctos fueron dominadores de la primera parte, pero en el segundo tiempo su rendimiento se vino abajo y por poco se le escapa la victoria de las manos. El único gol del partido lo anotó Aldo Velasco, en el minuto 18. Los locales terminaron sin Juan Rivero, que salió expulsado por una fuerte falta en contra de José Gabriel Ríos (80’).

En la primera parte, el conjunto visitante tuvo la primera llegada mediante un derechazo de Fernando Saucedo, que desvió Marcelo Robledo (11’). Tres minutos más tarde, Alejandro Quintana intentó de cabeza. A los 18 minutos, Velasco puso el primero con un derechazo tras habilitación de Rodrigo Colombo, que tuvo una destacada actuación en el compromiso. El público que llegó al estadio Patria festejó la victoria parcial.

A los 21 minutos, el local intentó con Quintana, pero no logró concretar el segundo. En respuesta, apareció nuevamente Saucedo para intentar de media distancia con un tremendo disparo, pero Robledo nuevamente le dijo no (37’). El partido se hizo de ida y vuelta, pero el marcador no se movió hasta el final de la primera parte. Los equipos se fueron al descanso con el 1-0.

En el complemento, los de Daniel Córdoba bajaron su rendimiento y dejaron que los aviadores dominen el compromiso. A los 55', Gílbert Álvarez intentó con un remate, que se fue por la derecha de Robledo. Cinco minutos más tarde, Colombo sacó el balón casi debajo de su arco tras una excelente llegada de Franco Olego. En su intento de reaccionar, la ‘U’ llegó mediante Juan Carlos Balcera, que no logró dominar el balón para pegarle de primera, dentro del área chica.

El cruceño Álvarez intentó sorprender nuevamente a Robledo, pero su remate llegó sin potencia a las manos del ‘Loco’ (73’). Cerca del final, Rivero fue expulsado tras cometerle una fuerte falta a Ríos (80’). Su salida no incidió en el resultado final, pero sus compañeros tuvieron que redoblar esfuerzos para que su ausencia no se sienta. En los descuentos, Marcelo Bergese se perdió el empate tras un cabezazo, que pasó a centímetros del arco de Robledo. Al final quedó 1-0.