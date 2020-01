Justicia niega la cesación de detención a Gabriela Zapata

Pese a presentar tres argumentos de defensa, como familia, domicilio y trabajo, el juez Iván Perales decidió que las pruebas eran insuficientes y remitió a la ex pareja del presidente Evo Morales y exdirectiva de la empresa china CAMC a su reclusión en la cárcel de Miraflores.

La defensa presentó un certificado de trabajo como promotora de ventas de una casa de repuestos para vehículos, pero los querellantes desvirtuaron esa prueba porque no cumplía los requisitos mínimos de legalidad.

Sobre el domicilio, el juez dijo que la casa de, Zapata está prescintada y no se puede abrir, además presentaron el gravamen de un contrato anticrético por tanto, no puede disponer de ese domicilio.

Sobre la hija de Zapata, las autoridades consideraron que en este momento la niña tiene custodia familiar y no está abandonada, como esgrimió la defensa.

Después de tres horas de debate entre abogados fiscales y jueces, el Tribunal Primero Anticorrupción, determinó que Zapata no desvirtuó los riesgos que se le había presentado en su imputación del 26 de febrero pasado.

Zapata y sus abogados evitaron todo contacto con los medios de comunicación.