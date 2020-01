El 21-F desde la voz de profesionales, obreros e independientes

Las personas emitieron su voto el 21 de febrero del 2016 para decidir si Evo Morales podía o no ser nuevamente candidato a presidente de Bolivia. Y ahora, los ciudadanos de Santa Cruz y de El Alto (y alguno del exterior) emiten su opinión sobre qué es lo que sienten al cumplirse un año de aquel momento que para muchos es histórico y si participarán o no de lo festejos que se anunciaron, tanto entre los que aplauden el resultado del No, como los que esperaban que gane el Sí.



Muchos de los entrevistados aceptaban brindar su opinión, pero al momento de solicitarles la foto se negaban a hacerlo, por una mezcla de pudor y de temor a ser identificados a favor del oficialismo o de la oposición.



En otros casos, después de haber recogido su opinión que era vehemente, encendida y de aceptar la fotografía, preferían no dar su nombre, también por cierto temor. Varios fueron los que rechazaron opinar sobre este tema, pero muchos otros no solo que aceptaban, sino que se entusiasmaban y hablaban durante varios minutos y si estaban en grupo las otras personas que estaban a su lado se interesaban y pedían también participar de la opinión.



Cuando EL DEBER llegó hasta el mercado Los Pozos, por ejemplo, los consultados no solo opinaban sobre el tema en cuestión, sino que hablaban sobre otras problemáticas. “Yo vendo comida en la calle Aroma y el alcantarillado de esta esquina está trancado. Cada vez que llueve sale agua hedionda. Por favor también haga notar eso”, decía una entrevistada.



También se dieron casos en los que, en la plaza del Estudiante, por ejemplo, dos personas que estaban sentadas en un mismo banco opinaban de manera diferente, el uno a favor del Sí y el otro del No. “Esta es la maravilla de la democracia, podemos estar sentados en un mismo lugar pero tener posiciones distintas”, coincidían.

Ante ustedes, amables lectores, éstas son las opiniones sobre qué piensan algunas personas acerca el aniversario del 21 de febrero

Consulta ciudadana

Erwin Saucedo

Jubilado

“Pido que se respete el resultado del referéndum que se realizó hace un año. Si hay algún festejo festejaré por el No porque fue la voluntad del pueblo”.

Juan Edgar Michel

Emprendedor

“Lamentablemente ganó el No. Pero igual hay que respetar a la mayoría. Hubo una campaña con mentiras y lamentablemente las campañas son así”.

Rejina Mojica

Fisioterapeuta

“Debería respetarse el resultado porque la mayoría votó por el No. No voy a festejar nada. Para mí fue el No y listo, y eso es lo que importa.

Roger Calzadilla Vaca

Abogado

“El oficialismo no está de acuerdo con el resultado, siendo que es la voluntad del pueblo. Por razones de trabajo no festejaré, pero apoyo el No”.