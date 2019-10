Elección de Bravo ya estaba "cocinada"

El nombre de quien iba a suceder al ahora exalcalde Percy Fernández era un secreto a voces horas antes de la elección del Concejo Municipal: desde el lunes ya se barajaban nombres como la de Desirée Bravo y Romel Porcel.



“Todo estaba cocinado y nosotros no podemos ser cómplices de esa elección. Ellos ya tenían su candidata. Yo era el único concejal del MAS allí e iba hacer el ridículo votando solo en contra”, afirmó el concejal José Quiroz, el único opositor en tierra cruceña.



El concejal manifestó que como bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) respeta la decisión de los concejales de Santa Cruz Para Todos porque tienen mayoría.



Quiroz no votó para elegir a Bravo como sucesora de Fernández porque abandonó la sesión. Freddy Soruco no ingresó al salón de sesiones y Saúl Avalos estaba con licencia.



Desirée y Pocel cumplían con requisitos



El concejal Freddy Soruco manifestó, en las primeras horas de este martes, que cualquiera de los dos concejales, Desirée Bravo o Romel Porcel, podían suceder a Fernández en el cargo.



Según la Ley de Gobiernos Municipales el sucesor del alcalde tenía que ser titular y del mismo partido. Bravo estaba, además, inhabilitada para participar en las próximas elecciones por una circular del Tribunal Supremo Electoral (TSE).



“Yo creo que ya está todo definido porque ya lo prepararon. Seguramente ayer renunció el alcalde para que hoy en la sesión puedan (elegir al sucesor). Tienen mayoría con siete concejales. Hoy ya debe estar designada o designado el nuevo alcalde”, afirmó Soruco en una entrevista en el canal Unitel.



Consultado si algunos de los dos concejales, caso de ser elegido sucesor de Percy, sacrificaría su candidatura en las próximas elecciones, Soruco respondió que “sí, pienso que será Desirée porque tiene el problema de que no renunció el 9 de enero y la circular del TSE la inhabilita”.



Según el concejal, en caso de que Percy Fernández sea elegido nuevamente alcalde, Bravo “estaría en un lugar donde puede seguir sirviendo a los ciudadanos cruceños”.