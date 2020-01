3 policías suspendidos por supuesta extorsión

Tres efectivos policiales fueron arrestados, suspendidos de sus funciones y remitidos a la unidad anticorrupción de la Fiscalía para responder por la denuncia de un supuesto acto de extorsión a familiares de integrantes de una banda de atracadores, desarticulada tras investigaciones de organismos de Inteligencia.



El comandante de la Policía, Sabino Guzmán, confirmó que los uniformados fueron denunciados públicamente ante los medios de comunicación por una mujer relacionada al asalto perpetrado a la librecambista María Isabela Sandoval Gutiérrez. Esta última no solo fue despojada de su dinero, sino herida de bala por uno de los integrantes de la organización delictiva.



La mujer denunció que los policías de Cotoca, extorsionaron a sus familiares con la entrega de $us 7.000 para no pasarlos a la justicia.

Sabino Guzmán manifestó que no se tolerará hechos de corrupción en la Policía por lo que aseguró que los uniformados ya están a disposición del Tribunal Disciplinario que puede sancionarlos con baja.



Ayer los policías empezaron a prestar declaraciones ante el fiscal anticorrupción, Osvaldo Tejerina. También declara un sujeto que ejercía como informante y la mujer que denunció que sus familiares implicados en el asalto a la cambista sufrieron extorsión.



Sin embargo el jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Juan Carlos Ramos, detalló que los servicios de inteligencia detectaron que la mujer que denuncia ante la prensa de que sus familiares que cayeron presos por asaltar a la cambista, también aparece implicada en largas conversaciones vía WhatsApp con un tal Yasmani, que está prófugo y que cayó 5 veces en la cárcel.



La Policía le secuestró su celular en el que ella incluso le confiesa a Yasmani que tiene dos hijos para él y que escondió en una vivienda $us 10.000 producto de otro atraco a una víctima.



En las conversaciones que fueron difundidas por la Policía, Yasmani detalla que en una anterior oportunidad tras hacer un asalto y robar dinero escapó en una motocicleta y disparó contra los policías. Como respuesta señala que los uniformados le dispararon en el tobillo.



Yasmani está prófugo, pero la Policía asegura que está herido y es buscado por diversos puntos de la capital.