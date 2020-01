'Juego de Tronos' rumbo a la cima de los Emmy

La serie épica "Juego de Tronos" está destinada a llegar a la cima de la gloria como la serie más premiada en la ceremonia de los Emmy, los Óscar de la televisión estadounidense que se entregan el domingo en Los Ángeles.



La serie de HBO ya se llevó nueve estatuillas en la entrega de los premios creativos de los Emmy el fin de semana pasado, donde básicamente se galardona al personal fuera de cámaras. Con estos, "Juego de Tronos" ya suma un total de 35 premios, más que ninguna otra serie dramática.



Cuando se entreguen los Emmy a las principales categorías en la fastuosa ceremonia en el centro de Los Ángeles este domingo, los expertos predicen que superará a la comedia "Frasier", que hasta ahora mantenía el récord.



La saga medieval sobre las familias que combaten por el Trono de Hierro es la favorita a llevarse la estatuilla a Mejor serie dramática según Gold Derby, una página de internet que reúne las predicciones de los expertos de la industria.



También va en la delantera en las categorías de actor y actriz de reparto y corre en segundo lugar como mejor guión luego del thriller de ciberseguridad "Mr. Robot".



Si la ceremonia se desarrolla como se espera, "Juego de Tronos" se convertira en la serie narrativa más premiada de la historia de los Emmys.



"Pienso que "Juego de Tronos" será el gran ganador de la noche de los Emmy", dijo a la AFP Debra Birnbaum, directora ejecutiva de la revista de la industria Variety.



"Con todas las nominaciones que tiene, se llevará al menos tres trofeos y romperá el récord".



El récord -en todas las categorías, incluyendo no-ficción- lo tiene hasta ahora el programa cómico de variedades "Saturday Night Live", con 44 premios.



¿Gloria para "People vs OJ Simpson"?



El segundo lugar en cantidad de nominaciones lo tiene la miniserie "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story", con 22, seguida por "Fargo" con 18.



La aclamada serie "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story" llega el domingo con 13 nominaciones -más que ningún otro show- y ya se llevó cuatro Emmys técnicos.



Su victoria como Mejor miniserie es dada por segura, mientras se espera que los actores Sarah Paulson y Courtney B. Vance se lleven las estatuillas por sus retratos de los abogados Marcia Clark y Johnnie Cochran.



Sterling K. Brown es el favorito a Mejor actor secundario mientras Scott Alexander y Larry Karaszeski tendrán que vérselas en la categoría de Mejor guión, donde tres de los seis episodios nominados son de "The People v. O.J. Simpson".



"Le dimos el guión a algunas personas. Nuestros socios de producción y del estudio respondieron muy positivamente y nos pareció fenomenal", dijo Alexander a la AFP.



"Pero nunca puedes prever si algo se va a convertir en un éxito. Cualquiera que lo diga, miente".



El aclamado drama de espionaje "The Americans" también puede dar algunas sorpresas en la ceremonia del domingo y sus actores Matthew Rhys and Keri Russell podrían llevarse los premios a mejores actor y actriz dramáticos.



Russell va en tercer lugar en las apuestas en esta competida categoría, donde tendrá que lidiar con Robin Wright ("House of Cards") y Viola Davis ("How to Get Away with Murder").



Los expertos en la industria estiman que Robin Wright es una candidata natural para este premio, al ser nominada por cuarta vez con su interpretación como Claire Underwood en el thriller político "House of Cards".



"Hay casi igual suspenso en la competencia por el Mejor actor", destaca Tom O"Neil, fundador de Goldderby.com.

La estrella de "House of Cards", Kevin Spacey, jamás ha ganado un Emmy pese a encarnar con maestría al ambicioso político sediento de poder Frank Underwood. En esta edición de los Emmys, Spacey enfrentará a rivales difíciles como Rami Malek de "Mr. Robot", una de las nuevas series más vistas en la televisión estadounidense.



Mientras, Julia Louis-Dreyfus ha sido la eterna favorita para Mejor actriz cómica gracias su interpretación de presidente incompetente y alocada en "Veep" y el domingo podría conseguir su quinto Emmy consecutivo.



La transmisión de la gala, que estará animada por la estrella del "night show" Jimmy Kimmel, comenzará a las 20:00 hora de Bolivia, luego de una fastuosa alfombra roja.