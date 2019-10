'Locura' y abandono de ancianos en Ucrania

Han pasado más de dos años desde que estalló el conflicto en el este de Ucrania. Sin embargo, miles de víctimas han quedado abandonadas en zonas cercanas a la ahora inmóvil línea de frente (llamada Franja de Protección o línea de contacto), desde el estallido de los combates que se iniciaron a mediados de abril de 2014.



Más de 9.300 personas han muerto y unas 21.500 han resultado heridas, según Naciones Unidas. A pesar de la desaparición del conflicto de la atención internacional, todavía son frecuentes las violaciones del alto el fuego acordado el año pasado y las muertes de forma regular.



El prolongado conflicto se ha cobrado un alto precio, especialmente en las personas que no pudieron escapar en el momento más crudo de los enfrentamientos y que, ahora, han quedado atrás, cerca de la línea de contacto, donde los bombardeos diarios son de nuevo una realidad.



Muchas personas mayores continúan atrapadas en estas zonas con escasa o ninguna ayuda. Además de padecer acuciantes necesidades de servicios de salud mental, se enfrentan a un acceso muy limitado a una asistencia sanitaria esencial para enfermedades crónicas, según un informe de Médicos Sin Fronteras (MSF).



Esta es una de las escasas organizaciones internacionales que prestan atención médica y mental directa en las zonas cercanas al frente de combate. Los equipos de MSF, ubicados en Bakhmut y Mariupol, gestionan clínicas móviles y suministran medicamentos y equipos a instalaciones sanitarias.



Los equipos recorren 40 lugares e instalan las clínicas en las escuelas vacías, edificios comunitarios o en centros de salud abandonados. Algunos habitantes llegan incluso a abrir sus hogares para que los trabajadores humanitarios de MSF cuenten con un espacio para ofrecer atención.



Aunque se están restableciendo algunos de los centros de salud a lo largo de la línea de contacto, el personal médico no ha regresado debido a la proximidad de estas localidades al conflicto. En algunas áreas, muchas clínicas y hospitales carecen de medicamentos. En otras, los centros de salud han sido destruidos parcial o totalmente.



Tratamiento para enfermedades crónicas



La falta de tratamiento para patologías crónicas como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares es una de las principales necesidades médicas que padecen las personas de edad avanzada. MSF está trabajando en la línea de contacto para cubrir los vacíos generados por una grave falta de atención médica.



En las ciudades donde la gente ha buscado refugio, como Mariupol, la alta tasa de desempleo y una inflación vertiginosa se traducen en que pacientes crónicos no pueden permitirse pagar el tratamiento esencial. Sin cuidados, corren un grave riesgo de que aparezcan complicaciones y su estado se agrave.



Debido al elevado número de pacientes ancianos, más de la mitad de las personas atendidas por MSF padecen enfermedad cardiovascular. La diabetes también es habitual: uno de cada diez pacientes la sufren.



La atención a las enfermedades crónicas es un reto, sobre todo en áreas de difícil acceso debido a la inseguridad. "Es fundamental que los pacientes con enfermedades crónicas tengan acceso a un tratamiento ininterrumpido", explica Gabriela Das, coordinadora médico de MSF. "Si no podemos llegar a los pacientes en riesgo de forma regular, y para evitar complicaciones médicas, tratamos de asegurar que cuenten con una cantidad de reserva de fármacos suficiente hasta la siguiente consulta".



Testimonios de la desgracia



Se estima que más un millón de los 1,75 millones de personas desplazadas son jubilados. El pensionista medio recibe el equivalente a 42 euros por mes. Sin embargo, el precio de los medicamentos para enfermedades crónicas cuesta unos 14 euros al mes. Así, los pensionistas con una enfermedad crónica tienen que destinar un tercio de sus ingresos mensuales a adquirir los fármacos que necesitan. En estas circunstancias, el tratamiento queda fuera del alcance para muchos.



Raisa, 80 años, pensionista, vive en Taramchuk, un pequeño pueblo cerca de la línea de contacto. En agosto de 2014, su vivienda fue destruida por los bombardeos y ahora vive en la casa de un vecino que huyó del pueblo cuando el conflicto se intensificó. "Aquí estamos perdidos y asustados", dice Raisa. "La vida es terrible y, a veces, tengo pensamientos suicidas. Me siento desesperada cuando me veo en esta situación con mi edad”, se lamenta.



Tras dos años de conflicto, el trauma psicológico es un fenómeno generalizado que ha dejado familias y comunidades enteras desgarradas. Las personas ancianas son las más vulnerables. Muchas han tenido que decir adiós a hijos y nietos que han buscado seguridad en las grandes ciudades y, a menudo, se han quedado solos y sin apoyo emocional. Su exposición directa al conflicto ha hecho que la ansiedad y la depresión sean habituales.



MSF incorporó los servicios de salud mental en sus actividades médicas en julio de 2015. Desde entonces, MSF ha realizado 18.000 consultas individuales y grupales. Un porcentaje importante de los participantes en estas sesiones han sido personas mayores.



“A veces vemos ancianos atemorizados; sienten que se están volviendo locos”, afirma Viktoria Brus, psicóloga de MSF en Kurakhove. “Empiezan a olvidar cosas, se quedan callados y no dicen nada. Nosotros les facilitamos mecanismos para ayudarles a afrontar la situación, les recordamos el papel tan importante que ocupan en la familia e insistimos en que pueden hacer pequeñas cosas como hablar con los vecinos del pueblo para que se sientan mejor.” La ansiedad afecta a más de la mitad de los pacientes de salud mental de MSF.



Hoy en día, los equipos de MSF solo pueden trabajar en áreas controladas por el Gobierno de Ucrania.