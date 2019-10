Boliviano involucrado en un 'intento' de secuestro

Un ciudadano boliviano es investigado por el intento de secuestro de una bebé de 10 meses en Argentina. El hecho sucedió el pasado 8 de diciembre en Salta, cuando Antonella Machado fue interceptada por dos sujetos.



La mujer empujaba un carrito en el que estaba su pequeña hija, María Lorenza, de 10 meses. Los hombres, en motocicletas, empujaron y golpearon a la mujer, que pensó que él pretendía robarle su celular o dinero, pero no, el individuo se abalanzó sobre el carrito. Quería robarse a la bebé.



Lee también: Policía argentina capturó solo a Martín Lanatta



Apareció un vecino que fue testigo de todo y que gritó, los delincuentes escaparon", sostuvo. Antes de emprender la huida, el agresor, furioso por no haber logrado su cometido, amenazó a la joven madre: "Voy a volver. Sí o sí me la voy a llevar", le habría gritado.



Antonella corrió desesperada con su hija en brazos hasta su casa. Lloraba desconsoladamente. Recibió varios golpes, por lo que quedó tendida en la vereda. Entró en estado de shock. Su esposo y su suegra, que estaban en la casa en ese momento, salieron y al verla así llamaron a la Policía.



Lee también: Macri designa a Miguel Álvarez como embajador



Un hombre de unos 30 años, apellido Flores y domiciliado en barrio Nuevo de Pocitos, en Bolivia, fue detenido sindicado como el autor de la "tentativa de secuestro". El individuo registra numerosos antecedentes penales y purgaba una condena en la cárcel, de la cual se había fugado hace un mes, detalla "El Tribuno".