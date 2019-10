Una mujer pierde su casa por error en Google Maps

Una mujer cuya casa fue dañada por un tornado a finales del año pasado ahora solo es dueña de un montón de escombros.



Un equipo de demolición destruyó su construcción por error luego de que Google Maps dio la ubicación incorrecta, según indica CNN en Español



En vez de llevar a los trabajadores a un dúplex en Cousteau Drive en Rowlett, Texas, Google Maps los llevó a la casa de Lindsay Diaz localizada a una cuadra, en Calypso Drive. "El error (de Google) causó que perdiera mi casa", dijo la mujer a CNN.



Error en el mapa de Google



Según el diario El país, la propietaria del inmueble se puso en contacto con los responsables de la sociedad encargada del trabajo. Lo más que hicieron fue mandarle un pantallazo de Google Maps para justificarse. El localizador de Alphabet mostraba con claridad que el dúplex que tenían que derribar estaba en su propiedad. La tecnológica de Mountain View admite que hubo un error y está investigando lo sucedido.



El localizador indica ahora bien su casa. También los del servicio de mapas que gestionan Apple, Yahoo y MapQuest. Estos servicios suelen utilizar una combinación de datos que obtienen a través de los satélites, mapas y fotos aérea o tomadas a pie de calle. Los usuarios pueden hacer solicitudes para que se introduzcan cambios, si observan que la información que se ofrece no es correcta o no está actualizada.



Previo a la demolición



Diaz dijo a la televisora local KTVT, afiliada de CNN, que un supervisor confirmó varias cosas con su equipo antes de que la demolición comenzara: El número de la casa, que estaba en una esquina y que tenía daños por tornado.



Él dijo "si, si, si", de acuerdo con Diaz. "Excepto que la calle no fue confirmada".



La compañía, Billy L. Nabors Demolition, no respondió a pedidos para realizar comentarios.



La casa correcta eventualmente también fue demolida.