Libertad irrestricta para el líder de los 'mañaneros'

El líder de los comerciantes "mañaneros", René Troncoso fue liberado de manera irrestricta luego de la audiencia cautelar que terminó pasadas las 6 de la tarde de este martes.



El dirigente está acusado por el Gobierno Municipal de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, atentado contra los servicios públicos, coacción, amenaza, daños al medio ambiente y estafa con víctimas múltiples.



Sin embargo, la juez Estrella Montaño decidió dejarlo en plena libertad al no encontrar relación de los delitos de los que se le acusa, los mismos que se habían ido sumando a medida que pasaba el tiempo y no permitían que el imputado sostenga una defensa clara.



Los vendedores ambulantes hicieron vigilia en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y festejaron la liberación del dirigente.



Los comerciantes piden ahora la renuncia de José Negrete, secretario de Defensa Ciudadana, y dicen sentirse "más fortalecidos" y aseguraron que "nadie los va mover de la calle Jorori"



El motivo de la detención



Troncoso fue citado a declarar en tres ocasiones previas (10 de septiembre, 8 y 13 de octubre) pero no se presentó ante el juez. A raíz de ello, se ordenó su detención y desde este lunes entonces permanecía bajo custodia en las celdas de Felcc.



Tras la aprehensión, los comerciantes iniciaron protestas y lanzaron advertencias en caso de que no sea liberado.