Bachelet atribuye la caída de su nivel de respaldo a la falta de información

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, afirmó hoy que la caída del nivel de respaldo ciudadano y el bajo apoyo a las reformas que impulsan su Gobierno se deben a una falta de "información más diversa".



"En el ámbito de la participación y que la gente pueda tener informaciones distintas (...) hemos tenido un problema. Hay poca posibilidad para la gente de tener información más diversa", dijo la mandataria en declaraciones a la radio chilena La Clave.



La presidenta aseveró que la coalición oficialista Nueva Mayoría carece de un diario y recordó que, a pesar de contar con un canal de televisión nacional, éste no es del Gobierno.



"Siento que ha habido una dificultad de un cierto mundo de la política para poder tener medios propios donde poder instalar información y, a veces, contrarrestar información que no siempre es objetiva, por así decirlo", explicó Bachelet.



A su parecer, esta situación incidió tanto en su "evaluación personal" como en la manera en que la "gente está mirando los procesos que estamos llevando adelante".



El respaldo ciudadano al gobierno de Bachelet atraviesa, desde hace unos meses, uno de sus peores momentos, pues según muestran las encuestas los niveles de desaprobación ciudadana se sitúan alrededor del 65%, un problema que también se extiende al Parlamento y los partidos políticos.



Lee más: Aprobación a Bachelet en su punto más bajo: 27%



Asimismo, la presidenta manifestó su perplejidad ante la falta de apoyo que están recibiendo algunas reformas "que, de verdad, van a ser tan beneficiosas para la gran mayoría de las personas".



"No estamos comunicando bien, no hemos sido capaces de contrarrestar algunas opiniones que están en contra de los cambios y que logran instalarse en la cabeza de las personas, creyendo que les va a afectar", sostuvo la presidenta.



Para solucionar este déficit, Bachelet propuso una mejora de la comunicación y el fomento del volumen de información sobre las actividades del Gobierno que llega a los ciudadanos.



"Hay que llegar a la gente con información, para que sepan, por un lado que van a tener derechos, que los van a beneficiar a ellos, a sus hijos, y por otro lado, que las cosas no son como se las han contado", apuntó.



Por otro lado, la mandataria también hizo referencia a la visita del expresidente Ricardo Lagos Escobar (2000 - 2006) al Palacio de La Moneda mientras ella se encontraba fuera del país.



"Fue bueno que fuera, estupendo. Ayer hablamos por teléfono con el presidente (Lagos) justamente y tenemos una súper buena relación, no como algunos andan inventando que estamos enojados", sentenció.



Conoce más: 62 % de brasileños quiere un juicio para Rousseff