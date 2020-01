Zapata 'ratifica' y Fiscalía duda de sus declaraciones

No habla mucho con la prensa. Gabriela Zapata ingresó a juzgados para retractarse de las acusaciones que realizó contra el ministro de Minería, César Navarro y aprovechó el escueto contacto con periodistas para ratificar sus declaraciones en las que vincula a opositores.



"Me ratifico en todas las declaraciones que he hecho ante la Fiscalía", dijo la exnovia de Evo Morales, que en una extensa comparecencia ante la comisión de fiscales involucra a Jaime Navarro, Arturo Murillo y al supuesto entorno de Samuel Doria Medina.



"La señora Gabriela Zapata se ha retractado en las declaraciones y en un plazo de diez días debe comunicarse con la radio Líder, el programa Cabildeo (de Amalia Pando), y hacer la retracción a través de ese medio", dijo el juez Tercero de Instrucción Cautelar, René Delgado, en referencia a las denuncias que hizo contra Minería.



La pasada jornada, el Fiscal de Distrito de La Paz, Edwin Blanco, explicó que "estamos evaluando, primero hay que determinar que aspectos de su declaración son verdaderos o falsos. Hemos notado que la imputada (Zapata) es muy ágil para cambiar su versión y cuestionar la investigación".



En declaraciones a programa radial, la exgerente de la firma China CAMC alertó sobre la existencia de un "consorcio de ministros", mencionando los contratos del tren urbano (Cochabamba), del aeropuerto Viru Viru HUB (Santa Cruz) y las plantas de polipropileno (Tarija).