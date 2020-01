Ganar confianza en uno mismo

La búsqueda de la excelencia exterior implica previamente el éxito interior. Solo lo alcanzaremos si desarrollamos la confianza personal. Es la herramienta que nos abrirá las puertas para dar paso a nuestras metas. No seremos capaces de superar los obstáculos sin creer en nosotros mismos. Los seres humanos somos personas extraordinarias; todos y cada uno tenemos capacidades innatas para desarrollar un crecimiento exponencial. La clave es el autoconocimiento, para descubrir los valores que nos pueden hacer triunfar en el camino elegido. Como explico en el libro Despierta con Cala, la aceptación personal es fundamental, pues nuestra confianza o inseguridad la mostraremos hacia afuera. Esforzarnos por escucharnos y comprendernos nos permitirá dar lo mejor de nosotros.

Me gustaría ofrecerte algunos tips para ganar confianza y superar los problemas:

- Mantén una actitud mental positiva. Las emociones controlan nuestra actitud y todo lo que nos sucede pasa precisamente por ella.

- Añade a tu rutina diaria afirmaciones y visualizaciones. Es un hábito que puede servirnos para mantenernos motivados ante lo que nos rodea, a pesar de los problemas. Gracias a la ley de la actividad subconsciente conseguirás que se exteriorice lo que tú interiorices. Olvídate de frases como ‘no puedo’ o ‘es imposible’.

- Acepta que no eres perfecto. Los seres humanos somos imperfectos por naturaleza. Lo importante no es si tropiezas con el obstáculo, sino cómo te levantas.

- Reconoce los pasos positivos que has dado hasta ahora. Celebrar los pequeños logros te ayudará a apasionarte por lo que haces. Recuerda que si ya has sido capaz de andar hasta aquí, puedes seguir tu camino hacia delante.

- Mejora tu capacidad de comunicación. Hablar con firmeza, sin titubear y con el tono preciso, transmitirá confianza a tu interlocutor, de modo que te prestará atención. La facilidad expresiva será un problema menos del que preocuparse

Fortalecer la autoestima es una tarea que debemos desarrollar a diario. Es fundamental enfocar nuestros esfuerzos en ayudar a los demás. Sin embargo, no debemos olvidar cuidarnos a nosotros mismos. Recuerda que amarse a sí mismo no es una manifestación banal de narcisismo, sino una necesidad del ser humano.