Bolivia aplicará un censo para personas refugiadas

La Comisión Nacional del Refugiado (Conare) de Bolivia, con el apoyo de la Pastoral de Movilidad Humana, decidió promover el primer "Censo Nacional Demográfico de Población Refugiada 2015", como objetivo institucional y política pública estratégica, social, humanitaria e integral.



La actividad está "destinada a obtener datos estadísticos en las áreas de salud, educación, vivienda, empleo, género y generacionales de las personas refugiadas, así como también el ejercicio efectivo de derechos y deberes consagrados en la Constitución Política del Estado (CPE), los Instrumentos Internacionales Humanitarios y la Ley de Protección a Personas Refugiadas".



Por esa razón, "se convoca a la población refugiada en Bolivia como a su grupo familiar que tenga este estatus, para su empadronamiento en la Secretaria Técnica de la ciudad La Paz y las Oficinas de la Pastoral de Movilidad Humana (Agencia Implementadora del ACNUR en territorio boliviano) de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz".



La actividad tendrá lugar desde el lunes 21 de septiembre hasta el viernes 16 de octubre de 2015 de horas 8:00 hasta 12:30 y por la tarde de 14:00 hasta 18:30, según el cronograma por departamento.



Mientras que las personas refugiadas que se encuentren en otros departamentos, regiones o ciudades no incluidas en el cronograma deberán apersonarse por las oficinas más cercanas a su lugar de residencia.



Cronograma:



La Paz



Comisión Nacional del Refugiado – CONARE, entre calle 10 de Obrajes y Av. Costanerita, piso 6 del Edif. Ex Usaid Nro. 104 de la Zona Sur.t

Lunes 21 de septiembre hasta el viernes 16 de octubre de 2015



Pastoral de Movilidad Humana –Nacional- Av. Mariscal Santa Cruz Nº 2150, Edif. Esperanza Piso 9 Of. 2 de la Zona Centralt

Lunes 21 de septiembre hasta el viernes 16 de octubre de 2015



Santa Cruzt



Pastoral de Movilidad Humana y Casa de Acogida “Julio Terrazas”Tercer Anillo Interno, calle Madrejon Nº 167, entre Av. Pirai y Av. Roque y Coronado.

Lunes 28 de septiembre al viernes 9 de octubre de 2015



Cochabambat



Pastoral de Movilidad Humana y Casa del Migrante “Sumaj Púnchay”Av. Litoral, entre Haití y Nicaragua parada Trufi 203 a dos cuadras del mercado Campesino – Laguna Alalay.

Lunes 5 de octubre hasta el viernes 16 de octubre de 2015.