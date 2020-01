Sectores de Santa Cruz analizan acatar el paro

Sócimo Paniagua, secretario de la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de Santa Cruz dijo el miércoles que el sector tendrá esta tarde un ampliado donde fijarán las movilizaciones durante el paro de 48 horas convocado por la Central Obrera Boliviana (COB).



Ayer, Guido Mitma, ejecutivo máximo de la COB, convocó a la clase trabajadora del país a acatar un paro de 48 horas, a partir del jueves 23 de junio. La medida extrema fue asumida ante la negativa del Gobierno en derogar el Decreto Supremo 2765 que cierra la empresa Enatex.



“Cada sector tiene su propio mecanismo, nosotros respetamos la decisión de cada uno. En un ampliado de emergencia analizaremos las medidas a tomar. Nuestra movilización será pacífica, no queremos confrontamiento con la fuerza del orden”, explicó Paniagua.



Magisterio analizará movilizaciones

?

Santos Caba, ejecutivo del Magisterio Urbano, indicó a EL DEBER que mañana realizarán un Consejo Consultivo a las 8:00 en donde definirán las acciones que tomarán para respaldar al paro de 48 horas convocado por la COB.



Salud aguarda convocatoria de la COD



El máximo dirigente de los trabajadores de salud de Santa Cruz, Robert Hurtado, dejó en claro que su gremio no acatará el paro de 48 horas convocado por la COB mientras todos los sectores no cumplan las movilizaciones.



Dijo que la Central Obrera Departamental Santa Cruz (COD) no ha instruido el cumplimiento a todos los sectores.



“Desde la COD no han llegado los instructivos que corresponden para que demos cumplimiento al paro. Mientras no paren todos los sectores, salud estará al asecho”, explicó Hurtado.



Ante esta situación, se intentó comunicar con el ejecutivo de la COD Santa Cruz, Rolando Borda, para recabar información sobre la instructiva del paro de 48 horas; sin embargo, no se logró el contacto telefónico.