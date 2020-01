Aunque el asunto ha sido tratado con absoluta propiedad por entendidos en leyes y política, no puedo dejar de expresar mi asombro ante el afán de los masistas de perpetrar el continuismo del régimen que encabeza el máximo dirigente de los cocaleros, contraviniendo una vez más la ley de leyes, la Constitución Política del Estado que ellos mismos cocinaron a su gusto en las oscuridades de un cuartel militar. Esta, en efecto, prohíbe la reelección para un tercer periodo y peor aún para un cuarto como lo pretenden el jefe supremo y sus corifeos, no para hacer más cambios (que de poco o nada sirvieron porque el pueblo continúa en la miseria), como es la cantaleta de cada instante, sino por no dejar de gozar de las fruiciones del poder y de las ventajas que supone seguir chupando la mamadera, incluyendo los negociados, el tráfico de influencias y los tantos hechos de corrupción que alcanzaron su pico más alto en el Fondo Indígena Campesino, aunque no le va en zaga el contrabando, especialmente el de vehículos lujosos como los que abundan en el reino de la coca, Chapare.

Por si fuese poco ese pisoteo de la carta magna, los masistas insaciables ni se colorean en sus intenciones no obstante el NO que decretó el pueblo en el referendo, que asimismo ellos inventaron creyéndose seguros de ganar. El tiro les salió por la culata y aquí tenemos a los propugnadores de la eterna dictadura otra vez pisoteando la ley y la voluntad popular al desconocer ese resultado. No cabe duda que, prevalidos del poder, insistirán hasta conseguir sus propósitos sin que importe la democracia y el destino de Bolivia.

Pero no hay qué extrañarse, así suelen proceder estos regímenes despóticos y populistas: consiguieron perpetuarse en Cuba (otro ejemplo del fracasado comunismo), en Ecuador, en Nicaragua, en Venezuela (donde por fortuna tienen los días contados), completando con Bolivia un ‘quinteto’ que es un estigma en América Latina.

No tendría que alarmarnos ese pisoteo de las normas si recordamos que, nada más instalarse en el poder el régimen cocalero hace ya 11 años, para proclamar que habían llegado para quedarse indefinidamente, con una frase tan prepotente como macabra: ‘se le mete nomás’