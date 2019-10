En Venezuela, cervecería Polar suspende operación

La mayor cervecería venezolana, Polar, paralizó desde el viernes todas sus operaciones de producción por la imposibilidad de obtener divisas para importar la materia prima fundamental.



"Este viernes cerraron las cuatro plantas en el país y se paralizaron unos 7.000 empleados directos", indicó la fuente, que no está autorizada para emitir declaraciones públicas.



Explicó que durante los próximos días, a medida en que se distribuya la última producción de cervezas y maltas, se irán sumando más trabajadores a la paralización, que calcula la empresa afectará 10.000 empleos directos y más de 300.000 indirectos entre franquiciados, transportistas, clientes y proveedores en todo el país.



El cierre de las plantas, ubicadas en Caracas, Zulia (oeste), Carabobo (centro) y Anzoátegui (oriente), se hizo acorde con la legislación laboral, que prevé una suspensión de la relación de trabajo por causas de fuerza mayor, que no podrá prolongarse más de sesenta días.



El fabricante de cervezas manifestó la semana pasada que no ha podido comprar divisas dentro del control de cambio fijado por el gobierno desde 2003, por lo que no ha podido importar la cebada.



Según Polar, han manifestado al gobierno del presidente Nicolás Maduro su interés en adquirir divisas dentro del nuevo esquema cambiario denominado Dicom (con una tasa que cerró este viernes en 378 bolívares por dólar) "tal y como lo está haciendo la competencia y otras empresas del sector productivo nacional".



Cervecería Polar es parte del grupo Empresas Polar, y tiene una cuota de mercado de aproximadamente 70%.



Su accionista mayoritario, el venezolano Lorenzo Mendoza, es acusado por Maduro de detener su producción como parte de una "guerra económica" de empresarios de derecha para desestabilizar a su gobierno.



Del grupo empresarial Polar, creado hace 75 años, salen la mayoría de los productos que consumen los venezolanos, como la harina de maíz con la que hacen las arepas, su plato típico por excelencia.



El Gobierno asegura que la "guerra económica" es la responsable de una inflación de tres dígitos en 2015 (180,9% según datos oficiales), escasez de dos tercios de los productos básicos y medicinas, y una contracción de 5,9% en el economía el año pasado.