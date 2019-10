Samuel le dice 'ama llulla' a Evo sobre el caso Zapata

El jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, le dijo "ama llulla" (no seas mentiroso) al presidente Evo Morales, en medio del escándalo que estalló por la relación que mantuvo con Gabriela Zapata, que hoy es investigada por tres delitos.



"No se aclara que una sola empresa tenga semejante cantidad de contratos, por 580 millones de dólares. Que Evo asuma sus actos, no mienta más y yo le diría que diga la verdad, le diría ama llulla", señaló el opositor en entrevista con radio Erbol.



Esta mañana el vicepresidente Álvaro García Linera relacionó a la familia de Gabriela Zapata con Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, a quienes señaló como lo que "armaron todos los esquemas de ataque" contra Evo Morales.



El también empresario respondió señalando que "nosotros no tenemos nada que ver en ese escándalo, él está metido en ese escándalo por decisiones que ha tomado. Si hablar con la verdad no tendría que estar inventando estas tramoyas. Imagínese la vinculación que yo podría tener, es un absurdo".



Argumentó también que "el presidente Morales ha puesto al país en una crispación moral muy grave y sin ninguna responsabilidad está jugando con la estabilidad del país, del pueblo. Vemos que cada día manda a sus ministros para que puedan limpiar su imagen".



Zapata se encuentra detenida en la cárcel de mujeres de Obrajes en La Paz, mientras que Morales salió hoy a pedir a su familia "recoger" al niño, en caso esta vivo. Todo comenzó con una denuncia por tráfico de influencias.



