Twitter apuesta a gestión humana de contenidos

Los algoritmos han sido el alma de Twitter, pero en su camino de pasar de ser red social a una plataforma multimedia empezarán a jugar un papel esencial los "curadores" humanos de contenidos.



"La gestión humana de contenidos, frente a una selección hecha únicamente por máquinas de algoritmos, va a desempeñar un rol cada vez más importante en la forma en la que se distribuye el contenido.

(...) Los "curadores" expertos jugarán un rol importantísimo en el futuro de Twitter", explicó a Efe el consejero delegado de Twitter, Dick Costolo.



La compañía estadounidense anunció recientemente que lanzará en otoño el proyecto Lightning, una forma sencilla de descubrir contenidos multimedia relevantes que, procedentes de las distintas herramientas de Twitter -incluidos Periscope y Vine-, serán seleccionados y organizados por seres humanos.



Combinación de algoritmos y seres humanos



Costolo, que abandonará su cargo al frente de Twitter el próximo 1 de julio, aseguró que la combinación de algoritmos y seres humanos será "vital" para la plataforma.



En la transición de Twitter desde una aplicación de red social a una plataforma que aglutina distintos contenidos y servicios hay "múltiples desafíos", según el directivo, que participó hoy en Granada (sur) en el congreso Talking About Twitter (TAT).



Uno es la rápida migración del medio hacia el vídeo nativo para móviles, algo que supone una "oportunidad gigante", pero también un desafío por cómo se extrae desde su lugar de origen (Vine, Periscope) y se distribuye a través de todo el ecosistema de Twitter.



"Tenemos que pensar en la forma correcta de conectar las distintas fuentes de contenidos en el ecosistema de Twitter y, una vez combinadas, en cómo se las presentamos a los usuarios", reflexionó.



En la conferencia que dio en TAT Granada, destacó que uno de los grandes desafíos tecnológicos que afronta Twitter es lograr que la gente pueda entender qué está sucediendo en todo el mundo de una manera sencilla e instantánea.



Con Lightning, Twitter entra en la gestión de contenidos, al igual que han hecho otras compañías tecnológicas como Google, Facebook o Snapchat.



Precisamente cómo se presentan los contenidos en la red de "microblogging", que aparecen como una cascada de tuits por orden cronológico, ha sido una crítica constante a la plataforma.



Costolo realizó en TAT Granada una ardorosa defensa de cómo las nuevas tecnologías y en concreto la plataforma de "microblogging" están fulminando los muros artificiales que han impedido históricamente el acceso al libre flujo de información.



"Twitter es la mejor manera de conectarte al mundo y con el mundo", dijo a EFE.



Costolo subrayó que la compañía ha de tomar decisiones "duras" para encontrar un equilibrio entre la libertad de expresar sin miedo opiniones poco populares o minoritarias y que las críticas a las mismas no terminen por silenciarlas.



Entre esas decisiones complejas no sólo se encuentra el lidiar con la confrontación entre usuarios, también el tira y afloja con los gobiernos, incluido el estadounidense, que solicitan a Twitter eliminar determinados comentarios críticos.



El directivo explicó que, a medida que la red es más ubicua, estas situaciones se producen "más y más" y que la compañía dedica "una gran cantidad de recursos" para "luchar por las voces" de sus usuarios y eliminar contenidos únicamente en caso de que haya una orden judicial o una petición legal válida.



La participación de Costolo en Granada será una de sus últimas apariciones públicas antes de dejar su cargo, una renuncia que se produce tras reiteradas críticas de inversores relativas al lento crecimiento en número de usuarios y en uso de la red social así como a su estrategia para generar ingresos.



Tras la renuncia de Costolo, el fundador de la red social, Jack Dorsey, ostentará el cargo de forma interina hasta que se designe un nuevo director ejecutivo.

?