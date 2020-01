Graves accidentes por Pokémon Go en EEUU

El móvil es un aparato electrónico que se ha convertido en algo necesario y en ocasiones indispensable. Sin embargo, el teléfono por si sólo no es un atractivo, el verdadero valor es el de sus aplicaciones.



Ahora existe una que ha atrapado a millones de personas en el mundo, su nombre es Pokémon Go. Cosiste en un juego interactivo que a través del GPS se pueden buscar y atrapar pokemones casi con en el dibujo animado Pokémon.



Sin embargo, el estar conectados en tiempo real con la aplicación hace que las personas estén distraídas y se originen varios accidentes.



"Los casos nos muestran que jugar este tipo de aplicaciones móviles aumenta el potencial de resultar herido o morir simplemente por estar distraído", dijo el cirujano plástico de la Universidad de Arizona, David Armstrong, a BBC, refiriéndose a un accidente donde tuvo que intervenir a jugador de Pokémos Go.



Una mujer de 59 años en Arizona, Estados Unidos, que conducía su auto no pudo controlar los frenos al ver a un joven de 19 años detenido en la mitad de la calle, entretenido con su celular. Por lo tanto, termino atropellándolo, y aunque no hubo un final fatal si hubo heridas graves.



Otro accidente registrado, fue el de un joven que conducía su camioneta por la misma zona del anterior, y perseguía un pokémon que virtualmente iba por esa misma calle.



El conductor llevaba tres personas en la parte de atrás del vehículo y mientras se distraía con su móvil perdió el control y termino dando vueltas sobre su eje. Uno de los pasajeros fue lanzado del auto mientras este termino contra una edificación.



Por su parte la empresa que produce la aplicación, Niantic, indicó que han hecho varias advertencias a sus jugadores para que no se distraigan de su entorno cuando usan la aplicación.