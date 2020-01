Golpe de Estado con beneficio de inventario

En algunos lugares con bloqueos intentan hacer renunciar al alcalde (porque eso) es un golpe de Estado”, Evo Morales, diario EL DEBER 17 de junio de 2017. Página A2.

La Constitución Política del Estado (arts. 26, 28 y 144), que tiene más de ocho años de vigencia, y la Ley del Régimen Electoral establecen que cualquier autoridad electa puede ser inhabilitada y apartada del cargo por los causales que establece la ley, solo con sentencia ejecutoriada en materia penal.

Asimismo, la Constitución en su art. 286-II establece la forma de reemplazo de una autoridad impedida de ejercer el cargo. El referéndum revocatorio es un derecho del electorado y un mecanismo de la democracia directa legalmente aplicable.

El presidente del Estado promulgó la Ley Marco de Autonomías el 19 de julio de 2010 que incluyó la suspensión de autoridades a sola acusación fiscal, ese fue un golpe de Estado a la institucionalidad de las autonomías. No obstante, de haberse advertido a los parlamentarios del MAS y al presidente Morales sobre el daño político y económico que causaría al país. Luego de tres años la norma fue anulada por el Tribunal Constitucional.

“Sabe el pueblo boliviano que mediante la nueva Constitución Política del Estado ahora no pueden cambiar fácilmente a los alcaldes electos. Si alguien quiere sacar al alcalde tiene que hacer un proceso en la justicia boliviana y si existe una acusación formal se lo puede suspender mientras él se defiende ante la justicia”, esto dijo Evo Morales el año 2011. Lo cierto que para el presidente no había sentencia ejecutoriada para defenestrar a un alcalde o gobernador, en franca violación a la Constitución Política del Estado.

Durante tres años de vigencia de suspensión de autoridades electas, se destruyó la institucionalidad de 37 gobiernos municipales y dos gobernaciones, Tarija y Beni. El Gobierno del MAS implementó su estructura dirigida a gobernar municipios y gobernaciones donde no había ganado elecciones, violando la soberanía popular. El caso más patético es la Gobernación de Tarija, que hoy no solo está sin recursos, está completamente endeudada.



Fueron echados los alcaldes con acusación formal; Jaime Barrón, de Sucre; Víctor Valderrama, de Punata; Delfor Burgos, de Bermejo; René Joaquino, de Potosí; Róger Terceros, de Mairana; Nyls Carmona, de Warnes; Bladimir Chávez, de Buena Vista; Héctor Cartagena, de Quillacollo; David Carvajal, de Yapacaní; Katsumi Bani, San Juan de Yacapaní, y muchos otros.

El alcance de los daños políticos e institucionales se vio con notoriedad en la destrucción de municipios modelos, el caso de La Guardia donde se generó una ingobernabilidad sin precedentes seguido de un desfalco que superó los Bs 200.000.000. Durante el periodo de ingobernabilidad en La Guardia las cuentas del municipio fueron habilitadas por instructivo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Cite No. CA/CTAS Fiscales/1166 extendido por el Banco de la Unión.

Muchos de los alcaldes defenestrados han recuperado el cargo mediante elección popular el año 2015, ahora están en la tarea de recomponer sus municipios de todo el daño infligido.



En la actual gestión del Gobierno del MAS, no obstante, de haber sido elegido por voto popular directo el alcalde del municipio de Portachuelo estuvo impedido de ejercer su cargo y con las cuentas congeladas, porque el Gobierno no lo reconocía (EL DEBER del 05/09/2015, página A10) exigiendo que se elija un interino para habilitar las cuentas. El alcalde de Portachuelo solo con orden judicial logró asumir su cargo.



El presidente del Estado no puede seguir apelando a su ignorancia para reconocer o desconocer a una autoridad electa por voto popular. No puede seguir usando la Constitución Política del Estado y la ley con beneficio de inventario, donde los pasivos son de opositores y los activos son de oficialistas.