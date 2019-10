Evaliz sale en defensa de su padre tras acusación

Evaliz, hija del presidente Evo Morales, salió a defender a su padre, ante la denuncia del periodista Carlos Valverde sobre tráfico de influencias en favor de Gabriela Zapata, su expareja y madre de un bebé que falleció en 2007.



"Desde 2007, papá no tiene ningún contacto, ni relación con la señora Zapata", escribió en su cuenta en Twitter la joven, respaldando la versión oficial sobre que Morales no ve a la mujer desde hace ocho años, por lo que no se influyó para que ocupe un cargo en la empresa extranjera.



El primer mandatario salió hoy a aclarar las especulaciones que existen al respecto, admitiendo que tuvo una relación sentimental con Zapata, a quien conoció en 2005, pero la dejó de ver dos años después, tras la muerte del menor.



Tuit de la hija de Evo:,

Desde 2007, papá no tiene ningún contacto, ni relación con la señora Zapata.— Evaliz Morales A. (@evaliz18) febrero 5, 2016 n