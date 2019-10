Caen 3% las utilidades de las empresas más grandes

Sin tomar en cuenta a la estatal YPFB, las utilidades de las 250 empresas más grandes de Bolivia cayeron en un 3,2% en 2014 con relación al 2013, en cambio las ventas aumentaron en un 4,7% en el mismo periodo, según el Ranking de Empresas elaborado por la revista "Libre Empresa", en su edición de octubre.



Las utilidades de las 250 empresas más grandes en la gestión 2014 alcanzaron a 1.954 millones de dólares y las ventas llegaron a 13.311 millones de dólares, ambos casos sin tomar en cuenta a YPFB.



Considerando a la estatal petrolera, las utilidades de las 250 empresas subieron en un 10% en 2014 respecto a 2013 y las ventas aumentaron en 3,6%. Las utilidades sumaron un total de $us 3.233 millones con YPFB y las ventas a $us 23.241 millones.



YPFB es la empresa número uno de Bolivia. Sus ventas representaron el 42,7% de las ventas totales y el 39,5% de las utilidades totales que generaron las 250 empresas más grandes del país en 2014.



Causas del descenso



De acuerdo con "Libre Empresa", las causas del descenso de las utilidades se debe, en el ámbito externo, al descenso en el ritmo de actividad económica de China y Asia, el ingreso de productos extranjeros vía legal e ilegal (contrabando) por la fuerte devaluación de las monedas de los países vecinos.



En el ámbito interno afectó el incremento de los costos de producción, en particular el doble aguinaldo y el incremento salarial anual. También la subida de los costos de transporte, inmobiliarios, estibaje y la escasez de materias primas e insumos.



Según la publicación, las 10 empresas más grandes son: YPFB, YPFB Refinación, Entel, YPFB Andina, Cervecería Boliviana Nacional, Minera San Cristóbal, Telefónica Celular de Bolivia, Adm-Sao, BG Bolivia Corporation y Repsol Bolivia.