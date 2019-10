Un magistrado sale libre tras accidente con muerte

El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, Ruddy Flores, que el jueves chocó su vehículo contra un motociclista que perdió la vida, asumirá defensa en libertad por determinación de una jueza de Betanzos; la familia de la víctima, de 25 años y que dejó a tres menores en la orfandad, denunció que el imputado no coadyuva ni con los gastos funerarios.



La jueza Mary Jacqueline Barrientos, en una audiencia cautelar, resolvió que el director de Tránsito ponga en libertad a Flores, dentro del proceso que le sigue el Ministerio Público por la comisión del delito de lesiones graves, gravísimas en accidente de tránsito, según señaló el periodista Alfonso Sandoval, de radio Misión.



La tía de la víctima, Elvira Arango, denunció que la reconstrucción del accidente fue modificada para establecer que su sobrino habría invadido carril, pero los restos de sangre evidencian lo contrario.

La mujer dijo que Flores salió de la audiencia y desapareció, faltando a su compromiso de arreglar con los gastos funerarios, asegurar a la madre y a los menores y pagar el SOAT.



“La esposa de la víctima tiene dos niños, de cuatro y dos años, y está embarazada. El imputado no dio ni un solo centavo, no sabemos con qué enterrarlo”, reclamó Arango.

Por otra parte, el diario El Potosí informó que hay contradicciones entre el Ministerio Público y la Policía sobre el accidente. El fiscal Amed Zuleta había señalado que Flores estaba en condición de detenido en la jefatura policial. Sin embargo, ayer por la mañana el director de Tránsito, coronel Desiderio Montes, informó que el protagonista del hecho fue el ciudadano J.F.M. y se negó a proporcionar el nombre completo ‘por fines investigativos’. /WZ