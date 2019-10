La canción del papa llegó desde los cielos

Desde el miércoles, cuando el Comité Revisor reveló que su composición fue elegida como la canción oficial para la visita del papa Francisco a Bolivia, Carlos Alberto Soria Balderrama no ha dejado de atender a los medios de comunicación de todo el país. Y es que la población quiere conocer al ganador del concurso en el que se postularon 60 propuestas.



Este ingeniero comercial, de 30 años, se enteró de la convocatoria a través de Facebook. Fue entonces que tomó su guitarra y creó, en una jornada, el tema titulado Con Francisco anunciamos la alegría del evangelio. Soria tenía una melodía base, pero de repente, como gracia divina decidió cambiar la balada en la que estaba trabajando para crear una pieza pop.



De los cielos

“Fue obra del espíritu santo. Cuando vi la invitación pensé que estaba contra del tiempo, porque tenía una semana, pero cuando tuve la pieza me metí de lleno al estudio. Trabajé incluso con desvelo, junto al productor Luis Beltrán Roca. Lo hice con mucha fe, porque más allá de ser escogida, sentí que lo primordial era el mensaje”, explicó Carlos Alberto.



Y es que el tema hace referencia a la unión y la reconciliación del pueblo boliviano. “Tiene un ritmo juvenil. Lo elegí porque es comercial, estaba seguro de que otras propuestas serían más folclóricas y utilizarían ritmos andinos u orientales. En esta canción, la referencia a Bolivia está en la letra”, afirmó.



Hace 13 años que Carlos Alberto sirve en la iglesia. Toca la guitarra en la capilla Nuestra Señora del Rosario, ubicada en la avenida Teniente Vega # 200, que pertenece a la parroquia María Auxiliadora (Don Bosco). En 2008 lanzó su disco debut que lleva por título Tu promesa. La placa contiene baladas y ritmos latinos. Actualmente prepara su segunda producción, que planea publicar a mediados del próximo mes. “Está hecho por el bicentenario de Don Bosco”, señaló el cantautor católico.



No deja de agradecer a Dios en cada respuesta que da. Y es que su vida misma es un testimonio de su grandeza. Por ejemplo, aprendió a tocar la guitarra a través de un método que compró en la calle y como es zurdo cambió el orden de las cuerdas para tener comodidad. Su madre lo introdujo en el camino de Jesucristo y “prácticamente me obligó a tocar en misa”, dijo. “Pero es lo mejor que me ha pasado en la vida”.



Está casado con Ana Vallejos, a quien apunta como el pilar de su existencia y tiene dos hijos, un varón de dos meses y una mujercita de un año y medio. “Mi esposa me apoya en todo lo que hago y por supuesto, vamos a inculcar a nuestros niños a seguir a Dios”, aseguró.

Soria pertenece a la formación del Ministerio de Alabanza Maranata y una de sus aspiraciones es recibir la bendición del pontífice cuando llegue a Santa Cruz el 9 de julio. Otro de sus anhelos es que toda Bolivia coree la canción que creó pensando en la unidad de los bolivianos.



“Estamos tratando de revolucionar la música contemporánea católica. Poniendo el mensaje del Señor con ritmos alegres”, enfatizó.

Carlos Alberto aún espera la confirmación de los representantes de la Iglesia para tener la certeza de que le cantará al papa Francisco.



La canción la podés escuchar acá,