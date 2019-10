Admiten que Zapata fue pareja de Evo y niegan tráfico de influencias

Tras la denuncia de Carlos Valverde acerca de que Gabriela Zapata, supuesta madre de uno de los hijos de Evo Morales, incurrió en tráfico de influencias, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, salió a desmentir las acusaciones y la calificó como un "ataque artero".



"Ayer, Carlos Valverde, a quien todos conocen, no solo por periodista sino por sus oficios oscuros, ha señalado que la madre del hijo de Evo Morales maneja negocios oscuros...y que el presidente la colocó para trabajar en grandes negocios... Zapata, fue efectivamente pareja de Morales", dijo Quintana en conferencia de prensa, transmitido por Bolivia TV.



El ministro explicó que la empresa China CAMC es la segunda más grande de China y que "Zapata no tiene ningún tipo de vínculos con el Gobierno. Por tanto, no hay ninguna razón para que esta ciudadana pueda administrar ningún negocio del Gobierno".



Consultado sobre si Zapata es madre de un hijo del presidente Morales, Quintana dijo: "no me compete hablar sobre la vida privada de Morales".



Acerca de las denuncias de tráfico de influencias, el funcionario aseguró que algunos contratos con la empresa se firmaron antes de 2007, año en que Zapata recién ingresa a trabajar en la firma china.



"Este ataque artero, desmedido, irresponsable obvio que va tener consecuencias después del 21 de febrero. El pueblo boliviano tiene que saber y lo hemos advertido que estamos siendo objeto del más feroz ataque de estos últimos 10 años de la oposición", manifestó.





