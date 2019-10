El abogado León ya no defenderá a Zapata

"Él no va seguir defendiendo el caso de la señora (Gabriela) Zapata", dijo Graciela Mendoza, esposa de Eduardo León, uno de los abogados de la exnovia de Evo Morales. El jurista afronta un proceso por el delito de trata y tráfico.



La mujer señaló que "nos ha causado muchas tensiones familiares y mis hijas lloran todo el tiempo por su padre", en referencia a la semana que está aprehendido, tras el proceso abierto por el Ministerio Público, por la presentación de un menor como si fuera el hijo del presidente.



Esta mañana la audiencia de medidas cautelares de León se volvió a suspender, debido a que se espera que tenga lugar un pedido de libertad, mismo que fue derivado a Oruro, pero tras la excusa de otro juez, retornó a La Paz.



"Se tiene una intencionalidad como lo ha señalado bien el ministro de la Presidencia, la cárcel es la antesala del cementerio y eso no me aterra. No hay nada de eso, ni siquiera sé porqué estoy acá", aseveró al salir de juzgados.



