Prohíben importación de uva por 90 días

Mauricio Ordóñez, director nacional del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), informó de que el Gobierno decidió suspender las importaciones de uva por un periodo de 90 días -desde el 27 de enero hasta el 27 de abril- para garantizar que los productores nacionales puedan abastecer en todo el territorio nacional.



Ordóñez indicó que esta determinación es parte de la Ley 74/2016 que promueve y fortalece el desarrollo de la cadena uvas, vinos y singanis, y a solicitud de los viticultores e industrias del país.

Esta normativa beneficiará a 41 comunidades en los departamentos de Tarija, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz, que actualmente cultivan más de 3.500 hectáreas y producen más de 55.000 toneladas de uva.

No hay gripe aviar en el país

Por otra parte, tanto el director del Senasag como el presidente de la Asociación Nacional de Avicultores, Ricardo Alandia, aclararon que el país es libre de la gripe aviar, desvirtuando así cualquier información tergiversada que se generó al respecto.



“¿Cómo vamos a erradicar una enfermedad que no tuvimos y no tenemos en el país? No hay gripe aviar en Bolivia”, afirmó Alandia. Ordóñez agregó que, junto con los productores avícolas, se lleva adelante un programa para la erradicación de la enfermedad New Castle. “Para ello estamos con una inversión de Bs 15 millones”, dijo la autoridad.



Se espera que hasta finales de esta gestión se puedan habilitar algunas granjas de Santa Cruz y Cochabamba, libres del New Castle, para que luego puedan exportar a Europa y Asia. A la fecha, Bolivia exporta bajos volúmenes de carne de pollo a Perú que tienen similar estatus sanitario que Bolivia