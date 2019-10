Wally Zeballos pide al ex Azul Azul reconsiderar su renuncia al tema del mar

El vocalista del grupo Pk2, Wally Zeballos, respondió a Fabio Zambrana, ex Azul Azul quien se sintió relegado en la canción alusiva al Día del Mar y le pidió que reconsidere su decisión de renunciar al proyecto.



"Reitero mi respeto y admiración por este gran músico y amigo y una vez más hago pública la invitación a este proyecto", escribió el artista en su cuenta de Facebook.



Esta petición la hizo el artista después de que Zambrana reclamara que no le asignaron un momento y espacio adecuado en la canción. El cruceño recalcó que le hubiera gustado participar en el proyecto debido a que cree que el mar es de todos los bolivianos.



La canción denominada "Las playas del futuro" tiene el objetivo de pedir una salida libre y soberana al Océano Pacífico. Es una balada pop que contó con la participación de más de 30 artistas nacionales y logró el financiamiento del Ministerio de Culturas.



Conoce los tres puntos que toca Zambrana, vocalista de uno de los grupos de pop más conocidos del país respecto al tema:



1. El objetivo es pedir una salida libre y soberana al mar

?"La canción "Las playas del futuro" fue escrita y producida con el fin de mostrar al mundo que los bolivianos estamos unidos en el deseo y derecho de retornar de manera libre y soberana al océano Pacífico, para esto invité a los más destacados artistas representantes de los diferentes géneros musicales del país (hacer la invitación a todos los artistas nacionales hubiese sido una tarea muy difícil)



"Afortunadamente casi un 95% de los artistas invitados aceptaron participar de este proyecto. Lamentablemente después de escuchar la parte que destiné para Fabio en la canción él me respondió que no podría participar de la grabación por las razones que expone en su publicación".



2. Asegura que Fabio tiene mayor participación que otros artistas

"Como toda producción de esta magnitud siempre hemos estado abiertos a sugerencias o incluso cambios. Todos los artistas aportaron con aquello y fue bienvenido. Yo intenté comunicarme con Fabio en reiteradas ocasiones para explicarle esto y que nunca hubo problema alguno en ofrecerle otra parte de la canción, pese a que muchos artistas grabaron sobre el coro (entre ellos el Grillo Villegas, Monica Ergueta y Alenir Echeverria) y les puedo asegurar que sus partes estarán claramente destacadas en el resultado final".



"Quiero contarles además que Fabio tiene (porque su parte sigue a la espera) una participación en toda una frase de la canción y no una línea como grabamos todos los demás".



3. Pide a Fabio Zambrana reconsiderar su decisión

"Finalmente quiero reiterar mi invitación a Fabio para que no quede ausente de esta histórica reunión de voces y con la humildad y desinterés con que hemos participado todos sus colegas, el también lo haga pues este es un proyecto donde el fin no es el protagonismo individual, sino mas bien el mensaje de unión en torno a un tema común entre los bolivianos".