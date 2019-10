Llegada de Choquehuanca a Chile reaviva tensión política

Un nuevo episodio de tensión en la misma historia. La visita a puertos chilenos de la comitiva boliviana, encabezada por el canciller David Choquehuanca, genera un clima hostil en Santiago, que ayer, mediante su jefe diplomático, Heraldo Muñoz, pidió a la comisión visitante que cumpla procedimientos diplomáticos para ingresar a su país. La Paz no se preocupa y señaló que el viaje fue anunciado y que tiene por objetivo verificar las denuncias de maltrato que sufren los comerciantes y camioneros bolivianos en los puertos de Arica y Antofagasta.



Existe un malestar en la cúpula política chilena por la llegada de Choquehuanca y la comisión, entre legisladores y dirigentes transportistas, a los puertos del norte chileno. La visita empieza hoy y terminará el martes.



“Cuando alguien viene a su casa, quisiéramos ser notificados e invitar, y no que un determinado invitado se vaya a meter a los dormitorios o a la cocina sin permiso, de modo que las cosas tienen que hacerse de acuerdo a los protocolos y a la práctica diplomática, que es muy antigua”, declaró Muñoz, en alusión a la visita de la comitiva boliviana a su país.



Se comunicó la visita



En La Paz no existe preocupación. Choquehuanca y el grupo, que será acompañado por periodistas, viajará hoy a Arica por tierra y llegará a ese puerto por la tarde. Cruzarán el paso fronterizo de Chungará-Tambo Quemado como “cualquier ciudadano”, dijo el presidente del Senado, José Gonzales.



“Se comunicó la visita de la comisión boliviana a la Cancillería de Chile mediante todos los pasos diplomáticos, no sé qué protocolos más tendríamos que cumplir. Saben que vamos a hacer una inspección a los puertos donde maltratan a nuestros transportistas”, detalló Gonzales a este medio.



La Cancillería chilena recibió el miércoles la notificación diplomática del ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia en la que informaba la visita de Choquehuanca. El tenor de la nota, según fuentes oficiales, se limita a informar que una comisión, encabezada por el Canciller, constatará en terreno la situación que viven los transportistas bolivianos en los puertos de Arica y Antofagasta.



Ante ese anuncio, Muñoz adelantó que la comisión boliviana será escoltada por carabineros chilenos desde su llegada a Arica hasta su despedida en la ciudad de Antofagasta.



La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, que ayer estaba en Arica, cuestionó la llegada de Choquehuanca y aseguró que no se informó de la visita. “No es como llegar a almorzar sin que nadie lo invitara a uno. Hay una formalidad básica que es esencial”, criticó.



La comitiva boliviana iniciará la inspección en el paso fronterizo Chungará-Tambo Quemado, donde existen denuncias de abuso de carabineros a bolivianos. “Si hubo exceso de atropello contra nuestros compatriotas, obviamente se accionarán mecanismos pertinentes para hacer los reclamos contra Chile”, resaltó Gonzales



Evo critica ejercicios militares chilenos

Chile inauguró ayer la novena edición del ejercicio Estrella Austral en las cercanías de Antofagasta, en pleno desierto de Atacama. La combinación militar esta vez tiene la participación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que ayudan a los militares chilenos. Para el presidente Evo Morales las fuerzas militares de Chile “están sometidas” al poderío militar estadounidense.



“A más de 200 años de la fundación de la República de Chile, su Ejército hace ejercicios militares combinados junto a EEUU. ¿Por la paz?”, fue el primer tuit del mandatario boliviano.



El segundo mensaje presidencial fue más duro: “El Ejército chileno sometido a FFAA de EEUU, que tiene doctrina de invasión y dominación para el saqueo de los recursos naturales de los pueblos del mundo”.

Según un comunicado del Ministerio de Defensa de Chile, el ejercicio militar, dirigido por el Estado Mayor Conjunto, tiene el propósito de verificar los procesos de planificación y tareas multinacionales para ser empleadas en escenarios de operaciones de paz.



Las maniobras terminarán el 28 de julio y se niega el acceso al lugar.