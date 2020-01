Silvana Di Blasi se lamenta

Hace poco, la justicia boliviana fue blanco de críticas de parte de la expresentadora de TV, Silvana Di Blasi, que actualmente radica en Estados Unidos.

Silvana fue víctima de mala praxis al someterse a un procedimiento estético con bótox, que la dejó con secuelas y que le impidió desarrollar su principal actividad, la conducción

de programas de TV, al afectarle el rostro.

Lamentó la retardación judicial. “Una persona que no respondió por el daño me impidió trabajar y me ha tenido por un año con depresiones”,confesó la pelirroja.