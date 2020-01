El aire acondicionado puede enfermarte

El aire acondicionado se convierte en un aparato indispensable para soportar y mitigar temperaturas elevadas, pero puede derivar en problemas de salud como faringitis, procesos bronquiales y otras enfermedades en personas vulnerables, según reporta la BBC Mundo.



Existen algunas reglas básicas para protegernos de sus potenciales efectos dañinos, que incluyen desde irritaciones menores a infecciones graves. Por eso te decimos cómo evitar los problemas de salud.



Mantenimiento y limpieza.

"Los riesgos del aire acondicionado siempre van a depender de que esté bien colocado y mantenido", señala Carmen Diego, neumóloga y coordinadora del área Enfermedades Respiratorias de Origen Ocupacional y Medioambiental de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica.



"El problema cuando una sistema no está debidamente mantenido es que puede acumular gérmenes u otro tipo de sustancias orgánicas y eso sí puede ser nocivo para la salud", dijo Diego.



Esos gérmenes pueden causar problemas especialmente en personas vulnerables que padecen, por ejemplo, asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Además, los sistemas no mantenidos adecuadamente pueden crear riesgos aún mayores.



"No debemos olvidar que la neumonía por legionela se descubrió precisamente por el circuito de aire acondicionado en una convención de veteranos llamada Legión Americana en un hotel de Estados Unidos", recordó la médica española.



Otro punto son los riesgos del aire frío que pueden causar problemas en personas susceptibles. "Puede haber molestias orofaríngeas por el propio mecanismo irritante que tiene el are frío. Y aunque esto ocasiona molestias no es peligroso. Pero hay gente más sensible que otra", explicó la especialista.