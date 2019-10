Lo que Facebook te prohíbe publicar

Facebook actualizó sus Normas Comunitarias y dio a conocer cuáles son los contenidos que están prohibidos de ser publicados en la red social. Estos están divididos en cuatro temas: violencias y amenazas, conductas autodestructivas, acoso y lenguaje que incite al odio.



Si bien la mayoría de estos términos de conducta ya estaban incluidos hace mucho tiempo en la normativa de Facebook, la empresa decidió actualizar la normativa de publicación de contenidos, explicó una portavoz.



“Aunque nuestra política y protocolos no han cambiado, hemos oído que los usuarios consideran que sería de ayuda más ejemplos y claridad en su aplicación, y eso estamos haciendo con la actualización de hoy (lunes)”, dijo Monika Bickert, responsable de la política de funcionamiento global de Facebook, en un comunicado.



Si un usuario considera que otro miembro de la red social infringe las Normas Comunitarias podrá denunciarlo a Facebook, que procederá a ejecutar las sanciones, entre ellas la eliminación o el bloqueo de la cuenta.



Las nuevas reglas



Algunas de las actualizaciones más importantes de la normativa son:



Desnudez. Las fotografías de partes íntimas de hombres y mujeres están prohibidas, al igual que cualquier tipo de pornografía, incluyendo la escrita, es decir textos explícitos que describan un acto sexual.



Las fotos de madres amamantando y senos con cicatrices de una masectomía sí están permitidas.



Violencia. En el caso de imágenes violentas, la nueva norma señala que debe existir una advertencia de contenido sensible a los usuarios. Estas publicaciones serán permitidas siempre y cuando no violen la normativa comunitaria.



Organizaciones peligrosas. Está prohibida la presencia de organizaciones terroristas en Facebook, además de mensajes o publicaciones de apoyo a estos movimientos extremistas.



Bullyng. No se permitirán fotos modificadas digitalmente con el propósito de humillar o degradar a una persona. El acoso cibernético será considerado como incitación al odio



Actividades criminales. Está prohibido publicar imágenes que celebren crímenes realizados por algún usuario. Sí está permitido opinar sobre la legalización de algún acto penalizado, por ejemplo el consumo de drogas.