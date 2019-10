Evo piensa que Mesa es el primer defensor de 'Goni'

El presidente Evo Morales afirmó que el portavoz de la causa marítima y expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, es el primer defensor de Gonzalo "Goni" Sánchez de Lozada, al afirmar que él le debe más a esa exautoridad de lo que se atreve a reconocer.



"No pensé que tenía tanto cariño, no pensé que le estimaba tanto y no sabía que era el primer defensor de Goni, es su derecho de cada uno, saludamos y respetamos", dijo el primer mandatario, al declararse sorprendido por lo afirmado por el historiador.



La pasada semana, Mesa señaló en una entrevista que "el presidente (Evo) Morales le debe al presidente Sánchez de Lozada mucho más de lo que él mismo se atreve a reconocer", hecho que generó la molestia del Movimiento Al Socialismo (MAS).



"Me ha sorprendido mucho esa declaración, respetamos, es su derecho. Yo creo que es muy leal Carlos Mesa a Gonzalo Sánchez de Lozada, porque a él le debe la presidencia, a él le debe la vicepresidencia y por eso creo que también está con el No", explicó Morales en Santa Cruz.



En días pasados el vicepresidente Álvaro García Linera señaló que "A quien hay que agradecer la victoria, y Evo y Álvaro agradecen, es al pueblo (...) no ha (Gonzalo) Sánchez de Lozada. Me parece que es un despropósito y creo, espero que haya sido un lapsus histórico que no podrá corregir".