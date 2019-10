Bolivia dedica 8 minutos y 43 segundos al porno

Bolivia se encuentra por debajo de la media mundial de consumo de pornografía según un estudio publicado por uno de los mayores sitios pornográficos en internet, Pornhub.



Los bolivianos que visitaron este año el sitio estuvieron un promedio de 8 minutos y 43 segundos viendo su contenido.



Llama la atención que Santa Cruz se encuentra por encima del promedio nacional (9 minutos y 11 segundos) que mira videos pornográficos. Sin embargo, no especifica la permanencia de otras ciudades, por lo que no se sabe si es la ciudad que más consume estos productos.



Se concluyó también que Bolivia supera a cuatro países sudamericanos, Chile (8 minutos con 4 segundos), Brasil (7 minutos con 56 segundos), Uruguay (7 minutos con 49 segundos) y Perú (7 minutos con 30 segundos).



Las personas que más pornografía consumen están en África y Asia y los que menos se encuentran en Medio Oriente.



Casi la mitad de los internautas bolivianos ve pornografía desde celulares. A inicios del mes, la misma página publicó un estudio donde revela el dispositivo donde los usuarios visualizan pornografía.



En Bolivia el 51,6% de los ciudadanos visualizan este tipo de contenidos desde una computadora, el 48,3% lo hace desde un dispositivo móvil y ninguna persona lo hizo en consolas de videojuegos.



“En América del Sur todavía no existe el matrimonio entre videoconsolas y la pornografía en línea. Venezuela es el único país donde hay un 0,2% de los espectadores que utilizan consolas para ver Pornhub”, explica el estudio.

