Evo cree que Trump y Clinton hicieron un show

El presidente Evo Morales calificó como un "show" el debate que anoche protagonizaron la candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton y el republicano Donald Trump. Asegura que no importa quien gane las elecciones, debido a que no cambiará la política de los Estados Unidos (EEUU).



"Que gane cualquiera para mí no cambia no gobiernan los presidente electos, gobiernan los banqueros, los empresarios; los debates que tienen son un show para que alguien pueda obtener alguna votación demás", sostuvo la autoridad en Santa Cruz.



Conoce más: Clinton gana el debate ante un Trump errático



Anoche los candidatos protagonizaron el primer debate de una serie de tres en la Universidad de Hofstra (Nueva York), con un choque abierto al presentar sus propuestas económicas para generar empleos y mejorar la economía.



Morales sostuvo que "Estados Unidos tiene una sola política que es la intervención", por lo que restó importancia a los resultados de la contiendas, que de acuerdo a varios análisis del país norteamericano, le dan la victoria a Clinton por tener mayor certeza a la hora de responder.



Lea también: Trump-Clinton, más acusaciones y pocas sorpresas



El mandatario nacional además expresó su disconformidad por la actual administración de Barack Obama. "Yo pensé que un indio y un negro nos íbamos a entender", comentó Evo sobre las relaciones que existen con la Casa Blanca.