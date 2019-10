Rápido y Furioso 7 lidera taquilla norteamericana

La séptima y última entrega de la popular saga Fast & Furious encabeza por cuarta semana consecutiva la taquilla norteamericana, según cifras preliminares difundidas el domingo por la firma Exhibitor.



Con 18,2 millones de dólares de ingresos el fin de semana, la última película del actor Paul Walker, que falleció en diciembre de 2013 en un accidente de automóvil antes que terminara el rodaje, ya ha recaudado 320,5 millones de dólares en América del Norte.



El filme es comercializado en Latinoamérica con el título Rápidos y Furiosos 7.



Tampoco hay cambios en el segundo lugar, donde se mantiene la comedia: Héroe de centro comercial 2 y protagonizada por Kevin James. El filme sumó 15,5 millones de dólares el fin de semana, para sumar 43,9 millones desde su estreno, la semana pasada.



El estreno The age of Adaline, filme fantástico sobre una mujer que tras un accidente deja de envejecer, se ubicó tercero con 13,3 millones de dólares de ingresos.



Le sigue la animación Home, que conserva su cuarto lugar con 8,3 millones de dólares, sumando 153,7 millones desde su estreno.



Unfriended, película de horror sobre las redes sociales, cayó del tercero al quinto lugar, con ingresos el fin de semana por 6,2 millones de dólares, dejando 25,1 millones en total.



En sexto lugar quedó Ex Machina, filme de ciencia ficción sobre la primera inteligencia artificial y su relación con humanos, que ganó 5,4 millones de dólares en su tercera semana en cines, y suma 6,9 millones en total.



Con 4,3 millones de dólares, The Longest Ride, un romance adaptado de un best-seller de Nicholas Sparks y protagonizado por Scott Eastwood, cayó del quinto al séptimo lugar del podio con 30,3 millones en total.



La comedia Get Hard, con Will Ferrell y Kevin Hart, se quedó octava con ingresos por 3,9 millones de dólares, para un total de 84 millones.



Noveno quedó el documental Monkey Kingdom, narrado por la actriz Tina Fey, que recaudó 3,5 millones de dólares y 10,2 millones en total.



La lista de 10 filmes más vistos el fin de semana la cierra Woman in gold, protagonizada por la británica Helen Mirren y que relata la verdadera historia de una sobreviviente del Holocausto que intenta recuperar sus obras de arte robadas por los nazis. El filme juntó 3,5 millones de dólares y suma 21,6 millones en total.