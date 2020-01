Por la crisis, Evo lanza plan urgente para generar empleos

Al final el Gobierno tuvo que reconocer que el país no es una isla, y que la caída internacional del precio del petróleo impactó en la economía, obligándolo a crear de forma urgente el Plan Nacional de Empleos (PNE) para generar de forma inmediata nuevos puestos de trabajo.

Para ello, el Ejecutivo destinará $us 146,4 millones que los invertirá en cinco ejes del PNE, los recursos serán administrados por el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) en coordinación con ministerios y con el Banco de Desarrollo Productivo (BDP).

También se destinarán otros $us 200 millones que irán a parar al Fondo de Desarrollo Indígena (FDI).

Ayer, bien temprano el presidente Juan Evo Morales dijo: “Lamento mucho decir que el precio del petróleo nos afectó, las alcaldías despidieron trabajadores, las gobernaciones también, frente a eso hemos decidido movilizar recursos para generar empleos".

Morales indicó que el PNE consta de cinco ejes: infraestructura urbana, protección y rehabilitación de áreas productivas, inserción laboral, incentivo a la generación de trabajo y fondo de semilla.

Los puntos del programa

Para el primer eje se invertirán $us 40 millones y se espera generar 6.000 nuevos empleos, para el segundo se ofrecerá 5.000 puestos de trabajo y se destinarán $us 40 millones.

Mientras que para el tercer punto, la participación de los privados será crucial, pues deberán pagar el salario de los 45.000 nuevos trabajos que calcula el Gobierno, mientras el Estado asumirá los costos de los beneficios sociales, por tiempo limitado, para ello invertirá $us 57 millones.

En el cuarto eje, el Gobierno en las contrataciones públicas premiará con el 5% en la calificación a las empresas constructoras que ofrezcan un mayor número de empleos y finalmente se otorgará créditos a pequeñas y microempresas de reciente creación con recursos de la banca, para ello se destinarán $us 9,4 millones.

En cuanto a los recursos del FDI, los $us 200 millones se invertirán en los municipios del área rural de acuerdo a la población que presenten.

Críticas al PNE

Bruno Rojas, del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), señaló que la propuesta del Gobierno no aporta nada nuevo, que se trata de planes similares a los implementados en los 80 y 90 cuando se buscó dar una alternativa a los trabajadores relocalizados y se fracasó.

Bruno remarcó que construir puentes o enlosetar calles es seguir apostando por trabajos temporales y precarios de baja calificación donde la calidad laboral no mejorará.



El analista indicó que según el INE en el país hay un 4,4% de desempleo y unos cinco millones de personas económicamente activas y que es posible que el Gobierno baje al 2,7% la tasa del desempleo, pero a un costo alto, donde la inestabilidad y los bajos salarios serán el común denominador.

Satisfacción, pero...



El secretario general de la COB, Ermo Pérez, destacó el PNE, pero pidió que sean estables, permanentes y con pago de todos los derechos laborales.



El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Marco Antonio Salinas, señaló que los empresarios están muy satisfechos con el plan de empleos y que uno de los puntos más importantes del plan gubernamental es el incentivo que se piensa otorgar al empleador para contratar a más trabajadores, lo que significará un alivio a la carga financiera del empresario.