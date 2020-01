Vehículos incautados, hechos chatarra

A raíz de la investigación que sigue el Ministerio de Gobierno, en la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi) por presuntas irregularidades, ayer llegaron a San Ignacio tres inspectores para realizar un inventario de los bienes incautados al narcotráfico.

El presidente del Comité Cívico de San Ignacio, Rony Justiniano, indicó que se decidió elaborar una carta al ministro de Gobierno, para pedir, un informe de los vehículos, inmuebles y haciendas incautados en la provincia Velasco.



"No es posible que de la noche a la mañana hayan desaparecido los bienes, ganado y otras cosas más, como las estancias de Isaac "Oso" Chavarría con miles de cabezas de ganado y que hoy no tengan nada", dijo el cívico.



Los inspectores estuvieron en una casa incautada en el barrio Madersbacher y solo encontraron un cementerio de vehículos hechos chatarra en toco, totalmente desmantelados e inservibles.

EL DEBER, contabilizó 37 motorizados que están depositados en esta vivienda. En San Ignacio no hay un responsable de Dircabi.