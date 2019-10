Iabsa pide un crédito por un valor de $us 10 millones

12/04/2015



El gerente general del Ingenio Azucarero de Bermejo Sociedad Anónima (Iabsa), Jesús Romero, insistió ayer a la Gobernación de Tarija en otorgar un crédito de 10 millones de dólares para garantizar la zafra en esta gestión.



"Lo que estamos solicitando es un crédito a la Gobernación (de Tarija) para tratar de reducir costos en la empresa y hacer viable la industria de Bermejo; es un préstamo a través de un banco que podamos cancelar en 10 años, si no, obviamente que el ingenio no garantiza el tema de la zafra", manifestó Romero.



El funcionario indicó a radio Fides que requieren el dinero para destinarlo a la compra de materia prima, para la producción de azúcar y para el pago de beneficios sociales a los trabajadores. En la gestión 2014, ante similar pedido, la Subgobernación de Bermejo desembolsó más de 9 millones de dólares para esa industria.



El presidente de los cañeros del Sur, Sebastián Arroyo, lamentó el pedido de los industriales y dijo que ya no confían en ellos porque "cada año su deuda sigue creciendo y la iliquidez de la empresa es una realidad que ya no se puede esconder"