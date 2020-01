Evo reta a la derecha a tener un solo candidato

El presidente Evo Morales, arropado por los movimientos sociales en un coliseo de Montero repleto de público y en el epílogo del IX Congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS), aceptó la decisión de volverlo a postular a la Presidencia de Bolivia en 2019. Además, retó a la derecha para que, unida, pelee en las urnas por el sillón presidencial.“No tengan miedo a la derecha. Si quieren enfrentarnos, que se unan. Que no estén divididos. La derecha unida y nosotros, el pueblo, unidos, vamos a vernos en las urnas, en las elecciones”, dijo un Evo Morales emocionado, vestido de camisa blanca manga corta y pantalón negro, subido en una tarima desde donde se veían las banderas del MAS y se leían pancartas con inscripciones de apoyo incondicional para que siga en el poder. Su público lo acompañaba ayer emocionado y cada cierto tiempo le aplaudía, le cantaba, le tocaba tambores. Eso ocurrió de manera efusiva cuando dijo, por ejemplo, que la derecha solo sabe decir mentiras y que él le pide que diga la verdad."Si el pueblo decide, vamos (a la reelección), ningún problema. Vamos a ir a derrotar a la derecha", dijo Morales momentos antes de la clausura del congreso del MAS que se había iniciado el jueves. En este encuentro de sectores sociales, el primer mandatario del país no solo aceptó ir a buscar nuevamente la Presidencia en las urnas, en las futuras elecciones presidenciales de 2019, sino también fue reelecto como máximo ejecutivo del partido oficialista. A tiempo de agradecer el nombramiento, pidió unidad entre sus filas y señaló que el MAS es el movimiento político más importante del país y que confía mucho en los movimientos sociales.“Vamos a ir derrotando a la derecha; tengo mucha confianza en nuestros movimientos sociales. Tenemos gran responsabilidad, pensando en las futuras generaciones, en nuestros hijos”, enfatizó.El ejecutivo de la Central Obrera Departamental, Rolando Borda, fue el que, minutos antes, informó a la multitud sobre la decisión del congreso del MAS, de aprobar cuatro vías para habilitar a su líder como candidato de las próximas elecciones:“Uno, aprobar una nueva reforma constitucional por dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa Plurinacional; dos, proponer una consulta por iniciativa ciudadana, recolectando firmas de al menos el 20% del padrón electoral, incorporando la reelección de otras autoridades como gobernadores y alcaldes; tres, la renuncia del presidente Evo Morales seis meses antes de cumplir su mandato para habilitarse como candidato; y cuatro, pedir que el Tribunal Constitucional que realice una amplia interpretación de la Constitución para hacer prevalecer el derecho de los bolivianos a elegir al Gobierno de su preferencia por sobre las limitaciones de la misma Carta Magna”.La diputada oficialista Gabriela Montaño enfatizó que la conclusión más importante que se ha dado en el congreso del MAS es la repostulación de Evo para las elecciones de 2019, a través de la exposición de cuatro vías constitucionales, como también la agenda patriótica, que se ha fortalecido.“Hay tres años de arduo trabajo. En su momento se decidirá por cuál vía iremos. No nos pusimos un plazo, ya veremos cuál será la que creamos con mayor certeza y que genere más apoyo”, dijo la titular de la Cámara de Diputados, que aclaró que en el congreso no hubo debate sobre Álvaro García Linera y su acompañamiento a la Vicepresidencia.Montaño adelantó que el Gobierno trabajará todos los días en busca de resultados de gestión para la gente, dar atención a los pedidos de mejoras y reconducir algunos temas como el problema del agua. Sobre ese asunto, dijo que se hicieron propuestas como el que el agua no sea únicamente un beneficio privado, puesto que es un derecho humano.La confianza para asistir a una próxima elección, por parte del presidente Morales, pasa porque los resultados del referéndum del 21 de febrero, en el que el No a la reelección se impuso al Sí, según él, se dieron porque en realidad ganó “la mentira”, por lo que está preparado para someterse a las urnas para escuchar nuevamente la voluntad popular.El diputado Henry Cabrera dijo que la Asamblea Plurinacional tendrá el desafío para que Evo sea candidato en 2019. Explicó que la Asamblea está viendo esta alternativa y que socializarán las cuatro vías propuestas en el congreso masista.En caso de convocarse un referéndum, el diputado dijo que será en 2018 y que durante 2017 se recolectarán las firmas que se necesitan.Tanto Borda como Cabrera resaltaron que no solo el presidente Morales podrá postular nuevamente a su cargo, sino que también lo podrán hacer los gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y nacionales, quienes tendrían la posibilidad de relanzar sus candidaturas en esas carteras que actualmente ocupan.Evo Morales, antes de despedirse, miró a su público y dijo que una multitud mayor se dará cita este domingo en Ivirgarzama para celebrar el día de la revolución del 18 de diciembre de 2005, el día en que el MAS ganó por primera vez la Presidencia de Bolivia.Se confirmó la visita de los presidentes de Ecuador, Rafael Correa, y de Venezuela, Nicolás Maduro