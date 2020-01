Estuvo desahuciada y vuelve a reír para una campaña

Angelina sabe que tiene cáncer, sabe que tiene un tumor maligno en la cabeza y que es inoperable. Es un sarcoma epitelioide que se propagó desde la nariz, llegó a la faringe y se prendió de su pequeño cráneo. Pero ya le empezó a crecer el cabello, solo falta que le cubra la parte alta de la nuca del lado derecho, donde recibió 30 sesiones de radioterapia.



Sus orejitas ya no lucen traslúcidas como antes y su piel dejó de ser amarilla verdosa. Las cejas y pestañas están apareciendo porque con solo seis años no es más una desahuciada del cáncer. Ahora ha vuelto al kínder Marcelino Champagnat bajo la mirada atenta de Carmen Villagómez, su madre.



La progenitora tiene 29 años, pero aparenta más. Ya le perdió el miedo al cáncer que se llevó a su bisabuela y a su abuela y que actualmente padecen dos de sus tíos. “Me han dicho que me haga estudios para ver si yo lo tengo también, pero he decidido dedicarme solo a cuidar a mi niña y a mi familia. Si lo tengo, ¿para qué saber?” Y es que no necesita sumar otro padecimiento a su historia personal porque es cardiópata, tiene artritis reumatoide, fiebre reumática, soplo en el corazón, arritmia e hipoglucemia. Lo dice como si estuviera enumerando la lista del mercado, habituada a la fatalidad.

Visitas

La pequeña a la que mandaron de dos hospitales a morir a su casa, que estuvo en terapia intensiva con respirador y que superó tres paros cardíacos ya terminó nueve ‘quimios’ y la radioterapia. Ahora se apresta a someterse a una nueva tomografía, más análisis y una resonancia magnética (que vale $us 500) para ver si el tumor se redujo después del tratamiento. Para ello hace falta dinero.



Mientras tanto, Angelina está en casa, con medicamentos para casos de heridas, calmantes para sus dolores de cabeza y spray coagulante por si le sangra la nariz. Le ha vuelto la sonrisa y se presta para sumarse a la campaña solidaria de los Voluntarios en Apoyo al Hospital Oncológico (Vaho).

En campaña

Cuando se agotaron las kermeses y se vendió todo lo que tenían de valor, Carmen acudió a un joven conocido en el Oncológico por colaborar a los enfermos. Gustavo Adolfo Vaca Justiniano, que fundó Vaho, entró en sus vidas pagando un remedio que costaba Bs 3.200.



Por eso ellas cuentan su historia para apoyarlo en la campaña Abrigando corazones, que pretende conseguir 800 frazadas nuevas, 800 pares de medias, 300 chulos, 50 paquetes de pañales Plenitud, 50 paquetes de pañales Huggies, 300 guantes, 300 paquetes de papel higiénico y 50 tarros de leche en polvo para los niños con cáncer del Oncológico y para los hogares Teresa de los Andes y El Faro (mayores informes en el 70999551).



Cada vez que urge comprar una receta, conseguir un equipo médico, juguetes o ropa, el Facebook y el WhatsApp de Vaho sirven a la causa, una que empezó hace ocho años recolectando galletas y jugos y que fue creciendo. Ahora se valen de las redes sociales para contagiar ayuda y hacer viral la solidaridad.