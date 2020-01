En Bellas Artes no iniciaron las inscripciones

Desde tempranas horas de la mañana los padres de familia llegaron hasta la unidad educativa Bellas Artes, ubicada en el tercer anillo, casi avenida Roca y Coronado, y grande fue su sorpresa al encontrarse con un cartel que indicaba que los profesores están participando en un taller desde este lunes 16 hasta el viernes 20 y que por ello no habría atención al público.

"Rogamos su comprensión, no insista", finalizaba el comunicado.

Gabriel N.N., un padre de familia, comentó que una profesora de esta unidad educativa le indicó a un grupo de papás que los cupos que habían se sortearon el año pasado, por lo que no hay plazas para nuevos estudiantes. No obstante, un profesor del colegio, que pidió no ser identificado, indicó que las inscripciones se iniciarán recién desde el lunes de la próxima semana.

Para constatar la información, EL DEBER intentó comunicarse con la directora del Bellas Artes, Vilma Ortiz, pero no se obtuvo respuesta.

Una mamá que vive por ViIla San Luis y que busca inscribir a su hijo en ese colegio expresó su molestia por esta situación. Gabriel N.N., otro papá, quien aseguró que vive por la zona dijo que insistirá porque quiere una plaza para su hijo que cursó el kínder en el Padre Lucas, ubicado a pocas cuadras del Bellas Artes.